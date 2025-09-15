אל מול 25,394 אוהדים ירוקים מכבי חיפה חזרה למסלול הניצחונות מול מ.ס אשדוד, כמו יריבתם מתל אביב הירוקים קיבלו שלושה פנדלים, ותרגמו לניצחון ענק

מכבי חיפה אירחה היום (שני) את מ.ס אשדוד במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל. אל מול 25,394 אוהדים ירוקים ו-130 אוהדים מאשדוד הירוקים חזרו למסלול הניצחונות עם חמישייה ענקית 1:5 עם חמישה כובשים שונים.

בתחילת המשחק התקיים טקס מרגש לזכרו של שחקן מכבי חיפה גדי קינדה, שנפטר מסרטן במהלך העונה שעברה. במהלך המשחק הירוקים קיבלו שלוש פנדלים, כמו יריבתם הגדולה מכבי תל אביב במוצאי שבת.

עוד באותו נושא לא יאומן: המספרים ההיסטוריים של הפועל באר שבע 08:22 | שמחה רז 0 0 😀 👏

הירוקים פתחו בסערה. בפעם הראשונה במדי הירוקים שהוא פתח בהרכב, טריוואנטה סטיוארט הגיע לכדור מקרן שהגביה אזולאי ונגח פנימה בדקה השמינית. זה סה"כ שערו השלישי בקבוצה כשאת שתי הקודמים כבש לאחר שעלה מהספסל.

בדקה ה-31 יוג'ין אנסה הטעה את עבודלאי סק ומסר לאיליי טמם שהשווה. אחרי ארבע דקות בלבד אדיר לוי פגע ביילה בטאיי ברחבה, ה-var קרא לספיר ברמן, ומתיאס נהואל הבקיע והחזיר את היתרון לירוקים.

בדקה ה-50 סוף פודגראנו הוכשל ברחבה, וחזיזה תרגם את זה ל-1:3 ירוק. בדקה ה-85 סק את הסיפור בנגיחה מקרן, 1:4 ירוק. בדקה ה-90, פנדל שלישי במשחק, ג'ורג'ה יובנאנוביץ' הבקיע את החמישי וקבע את התוצאה.