המשטרה עצרה היום (שני) שלושה אוהדים שניסו להחדיר שש אבוקות לאצטדיון בלומפילד, למשחק בין הפועל תל אביב לבית"ר ירושלים.
מהמשטרה נמסר :במסגרת היערכות המשטרה הערב לאבטחה ושמירה על הסדר הציבורי, במשחק המתקיים באיצטדיון בלומפילד, שוטרי מרחב איילון תפסו לפני זמן קצר 6 אבוקות העלולות לגרום לפגיעה בגוף ובנפש, חלק מהאבוקות נתפסו בנעליים ובמקומות מוצנעים. 3 חשודים בהחזקת האבוקות נעצרו והועברו לחקירה במשטרת מרחב איילון".
"משטרת ישראל קוראת לציבור האוהדים והספורטאים – לא לאלימות , כן לספורט ישראל לא תיתן לפורעי החוק לפגוע באלפי אוהדים שמגיעים לחולל מהומות ואלימות שעלולים להוביל לפגיעה בחיי אדם המשטרה תגלה אפס סובלנות כלפי אלימות מכל סוג שהוא ותבצע אכיפה נחושה כלפי כל מי שיפעל באלימות או ינסה לפגוע בסדר הציבורי".
מוקדם יותר קטטה אלימה התרחשה בין אוהדי בית"ר ירושלים לאוהדי הפועל תל אביב בסמוך לאצטדיון בלומפילד, 11 חשודים נעצרו.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים