דיווחים פלסטיניים על תקיפה נרחבת בצפון-מערב עזה; התקיפה מכונה "חגורת אש", מהלך שצה"ל נקט בו בעבר כהכנה לתמרון קרקעי או לפעולת הסחה

כלי תקשורת מהעיר עזה מדווחים הערב על חגורת אש באזור הצפון‑מערבי שלה. במערכת הביטחון אומרים כי המצב בשטח משתנה בעקבות פינוי חלק מהתושבים המקומיים, דבר שמאפשר לשקול כניסה קרקעית במתכונת מוכוונת יותר ובתנאים מסוימים.

המונח "חגורת אש" מתאר תקיפה מרוכזת ועוצמתית של מספר יעדים באותו אזור, שמטרתה להגביל את תנועת האויב, להשיג שליטה אזורית וליצור לחץ קשה על הכוחות המתוקפים. התקיפה יכולה לכלול שימוש באוויר, יבשה ואפילו הים, לפי הדיווחים.

לדברי המקורות, חגורת אש משמשת לעיתים כהכנה לכניסה קרקעית. דוגמה לכך נאמרה בעבר במבצע "חרבות ברזל", שם בוצעו תקיפות מרוכזות באזורים כמו חאן יונס כדי לאפשר ציר כניסה רגלי.