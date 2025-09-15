נתניהו זימן את בכירי מערכת הביטחון לשיחת נזיפה בעקבות תדרוכים מגמתיים כנגד מדיניות הממשלה, בסביבת ראש הממשלה לא הכחישו

לאחר שדווח כי ראש הממשלה נתניהו, קיים שיחת נזיפה חמורה לבכירי צה"ל, לאחר שביצעו נגדו שורה של תדרוכים לעיתונות, בלשכת נתניהו לא נשארים חייבים ויוצאים כנגד ההדלפות מתוך תדרוכים ביטחוניים חסויים.

לאחר שדווח על ידי גופי תקשורת, כי נתניהו קיים "שיחת נזיפה" לבכירי צה"ל, לאחר שאלה, על פי סביבת ראש הממשלה תדרכו כנגד ראש הממשלה, וחתרו נגד מדיניות הממשלה והקבינט.

על פי הדיווחים, לאחר שהתקבלה ההחלטה על כיבוש העיר עזה, וגורמים בכירים לקחו חלק בתדרוכים רבים נגד המהלך ופיזרו מידע נגד הפעולה, נתניהו נזף בהם חמורות וקבע: "זה לא צבא שיש לו מדינה" ויצא כנגד תדרוכיהם מתוך דיונים סודיים.

גורמים בלשכת ראש הממשלה לא נותרו חייבים, חיזקו את המסר של ראש הממשלה: "בזכות ההחלטות הנכונות של ראש הממשלה שוחררו 207 חטופים, והוא נחוש לשחרר את כולם".

בנוסף, לשכת ראש הממשלה שיגרה עקיצה אל עבר מערכת הביטחון, לאחר שרק אמש יצאו בצה"ל נגד פרסום אמירות מתדרוכים סגורים: "במהלך הדיון אמש ראש הממשלה ציין כי התדרוכים וההדלפות מדיונים ביטחוניים מסכנים את כוחותינו ופוגעים במאמץ לשחרור החטופים, וכי יש להפסיקם לאלתר ולהתמקד במאמץ המלחמתי".