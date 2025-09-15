בדיון איוש שהתקיים היום (ב'), 15 בספטמבר 2025, בראשות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובאישור שר הביטחון ישראל כ"ץ, הוחלט על שורה ארוכה של מינויים חדשים בדרגות שונות.
מינויים וקידומים לדרגת תת-אלוף
- תת-אלוף עמיחי לוין ימונה לראש החטיבה האסטרטגית באגף התכנון.
- אלוף-משנה אלון עמר ימונה לקצין משאבי אנוש ראשי וראש חטיבת הנפגעים באגף כוח האדם ויועלה לדרגת תת-אלוף.
- אלוף-משנה י' ימונה לראש חטיבת העומק במפקדת העומק ויועלה לדרגת תת-אלוף.
- אלוף-משנה א' ימונה לראש להק ציוד בחיל האוויר ויועלה לדרגת תת-אלוף.
- אלוף-משנה שי עמיאל ימונה לראש מנהלת הרק"ם (מנת"ק) ויועלה לדרגת תת-אלוף.
מינויים בדרגת אלוף-משנה וסגן-אלוף
- אלוף-משנה א' ימונה למפקד חטיבת גולני (חטיבה 1).
- אלוף-משנה א' ימונה למפקד בית הספר לקצינים (בה"ד 1).
- אלוף-משנה ש' ימונה למפקד בית הספר למפקדי כיתות ומקצועות חיל הרגלים (חטיבה 828).
- אלוף-משנה י' ימונה למפקד היחידה הרב-מימדית (חטיבה 888).
- אלוף-משנה ש' ימונה למפקד חטיבת החשמונאים (חטיבה 613).
- אלוף משנה י' ימונה למפקד חטיבת עקבות הברזל (חטיבה 401).
- אלוף-משנה ר' ימונה למפקד חטיבת האש 215.
- אלוף-משנה י' ימונה למפקד עוצבת קלע דוד (חטיבה 214).
- אלוף-משנה א' ימונה למפקד חטיבת החילוץ וההדרכה.
- אלוף-משנה ר' ימונה לקצין אג"ם פיקוד המרכז.
- אלוף-משנה א' ימונה לקצין המודיעין של פיקוד הדרום.
- אלוף-משנה י' ימונה למפקד מרכז לאימונים באש בזרוע היבשה.
- אלוף-משנה ר' ימונה למפקד מרכז לאימונים טקטיים בזרוע היבשה.
- אלוף-משנה ג' ימונה למפקד בית הספר להגנת הגבולות בזרוע היבשה.
- אלוף-משנה אברהם משה מרציאנו ימונה לראש מחלקת האימונים בזרוע היבשה.
- אלוף-משנה מ' ימונה לראש מחלקת מבצעים באגף המבצעים.
- אלוף-משנה רועי כהן ימונה למפקד יחידת מיטב באגף כוח האדם.
- אלוף-משנה יאיר שנקר ימונה לראש מחלקת סדיר בזרוע היבשה.
- אלוף-משנה מאיר אזולאי ימונה לקצין הלוגיסטיקה הפיקודי של פיקוד הצפון.
- אלוף-משנה אור מוסקוביץ' ימונה למפקד הטכנולוגיה והאחזקה הפיקודי של פיקוד הצפון.
- אלוף-משנה ג' ימונה לראש מחלקת מערכות במנהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית.
- אלוף-משנה מישאל מרדכי ימונה לקצין משאבי האנוש של פיקוד המרכז.
- סגן-אלוף שושי חסון תמונה לקצינת משאבי האנוש של פיקוד העורף ותועלה לדרגת אלוף-משנה.
- אלוף-משנה דוד גטניו ימונה לראש מחלקת תבל באגף התכנון.
- סגן-אלוף ב' ימונה לראש מחלקת אמצעי לחימה בחיל האוויר ויועלה לדרגת אלוף-משנה.
- סגן-אלוף מ' ימונה לראש מחלקת התקפה אווירית ויועלה לדרגת אלוף-משנה.
- סגן-אלוף א' ימונה למפקד היחידה לשיתוף פעולה בחיל האוויר ויועלה לדרגת אלוף-משנה.
- סגן-אלוף א' ימונה לראש מחלקת תכנון וארגון בחיל האוויר ויועלה לדרגת אלוף-משנה.
- סגן-אלוף אהרון גינדי ימונה למפקד יחידת לוגיסטיקה, הנדסה ובקרה בחיל האוויר ויועלה לדרגת אלוף-משנה.
לימודים במכללה לביטחון לאומי ובחו"ל
- ללימודים במכללה לביטחון לאומי סוכמו הקצינים: אלוף-משנה ס', אלוף-משנה א', אלוף-משנה ע', אלוף-משנה ט', אלוף-משנה ר', אלוף-משנה מ', אלוף-משנה א', אלוף-משנה א', אלוף-משנה ר', אלוף-משנה מ', אלוף-משנה י', אלוף-משנה ח', אלוף-משנה ל', אלוף-משנה ד' ואלוף-משנה ל'.
- ללימודים מלאים בארץ סוכמו: תת-אלוף יהודה ואך ואלוף-משנה א'.
- ללימודים בחו"ל סוכמו: אלוף-משנה ר', אלוף-משנה ג', אלוף-משנה ש', אלוף-משנה ע', אלוף-משנה י', אלוף-משנה ד', אלוף-משנה ד' ואלוף-משנה א'.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים