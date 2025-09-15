לאחר שאמר כי ישראל צריכה להתכונן לכלכלה מבודדת נתניהו מבהיר את דבריו: "כל מנבאי השחורות בכלכלה, בסוף הבורסה בישראל החזקה בעולם"

דבריו המלאים: "כל מנבאי השחורות בכלכלה, בסוף הבורסה בישראל החזקה בעולם. השקל התחזק, הגירעון התכווץ למרות המלחמה, והשקעות חוץ במו״פ הן הגבוהות בעולם אחרי ארה״ב. השקעה בישראל היא הדבר החכם לעשות".

"מה שנמשיך כן לעשות הוא להגדיל את ההשקעות בייצור נשק כדי לא להיות תלויים במנהיגים מערב-אירופיים חלשים שנכנעים למיעוטים המוסלמים הקיצוניים במדינותיהם, וכך בדיוק אנחנו עושים".

מוקדם יותר אמר ראש הממשלה: "יש עכשיו ניסיון של הטלת מצור על ישראל על ידי גופים שונים ומדינות שונות, בראשם קטאר", אמר נתניהו. "קודם כל מצור תקשורתי שממומן בכסף ענק, גם של קטאר וגם של מדינות נוספות כמו סין".

לדבריו, ישראל נערכת לאתגר: "אנחנו נצטרך בשנים הקרובות להעצים את תעשיות הנשק העצמאיות שלנו, כדי שתהיה לנו עצמאות של חימושים, כלכלת חימושים והיכולת התעשייתית לייצר אותם. ולכן אנחנו נפרוץ את המצור הזה".

בהמשך הדגיש נתניהו כי ישראל אינה מבודדת: "אז האם השיגו בידוד עולמי? לא. ארה"ב איתנו, גם הרבה מדינות אחרות. אבל יש לנו בעיה ממוקדת כרגע במערב אירופה, ואנחנו פועלים ונמשיך לפעול להסיר את המצור הזה. כמו שהצלחנו עם המצור הצבאי, כך נצליח גם עם המצור המדיני".