השנה האחרונה הייתה שנה נוספת של התפכחות כואבת. במלחמה שנכפתה עלינו, הבנו עם מי יש לנו עסק. נחשפנו במלוא עוצמתה לשנאה תהומית, לאויב אכזר שלא מבחין בין חייל לאזרח, בין גבר לאישה, ומטרתו אחת: מחיקת הזהות והקיום היהודי. ההבנה הזו, שנצרבה בבשרנו, חייבת להאיר באור אחר, חריף מתמיד, מערכה שקטה שמתנהלת כבר שנים רבות מתחת לפני השטח.

זוהי המערכה שמנהל ארגון "יד לאחים" על נשמות יהודיות. שנים שהארגון זועק ומזהיר כי אותה אידיאולוגיה רצחנית פועלת גם בדרכים אחרות, שקטות יותר אך הרסניות לא פחות. המלחמה על נשים יהודיות וילדיהן, הכלואים בכפרים ערביים, אינה בעיה חברתית בלבד היא חזית נוספת באותה מלחמה קיומית. האויב הוא אותו אויב, והמטרה היא אותה מטרה: לנתק, למחוק ולהעלים עוד נשמה מעם ישראל.

נציגי "יד לאחים" פועלים במסירות נפש בשדה הקרב הזה. הם יוצאים למבצעי חילוץ נועזים, נכנסים למקומות המסוכנים ביותר כדי להוציא מאפלה לאור נשים וילדים שזועקים לעזרה. הם נלחמים על כל בת, על כל ילד, כדי להשיבם הביתה, אל חיק עמם, לפני שיהיה מאוחר מדי.

דווקא עכשיו, כשהבנו את עומק הסכנה, התשובה שלנו חייבת להיות חדה ונחרצת: על כל ניסיון שלהם להרוס, אנחנו נבנה. על כל ניסיון שלהם למחוק, אנחנו נציל ונאחד. ההתגייסות למען מצוות פדיון שבויים היא התשובה הלאומית והרוחנית שלנו. כל תרומה היא הכרזה שאנחנו לא מוותרים על אף יהודי, בשום חזית.

לקראת ראש השנה, כל התורמים למערכה קדושה זו יוזכרו לברכה ולישועה בתפילה בוקעת רקיעים במקומות הקדושים ביותר בכותל הקטן מול קודש הקודשים, במערת המכפלה ובציון רבי שמעון בר יוחאי במירון. זוהי ההזדמנות שלנו להשיב מלחמה, לחזק את החזית השקטה, ולהכריע את הכף לשנה טובה ומתוקה, שנת ניצחון ותקווה.

לתרומות למצוות פדיון שבויים לחצו כאן >>