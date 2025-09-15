חברת נתיבי איילון הודיעה היום (שני) על חסימת כביש 2 הלילה בין מחלף נתניה למחלף גשר האחדות, עקב עבודות הנפת והתקנת גשרי שילוט במסגרת פרויקט 'נתיבים מהירים'. החסימות, משעה 00:00 עד שעה 05:00, לנוסעים בכיוון דרום.
הסדרי התנועה בעת החסימה:
• כביש 2 ייחסם לתנועה לנוסעים בכיוון דרום, בין מחלף נתניה למחלף גשר האחדות
• הכניסה ממחלף נתניה לכביש 2 לנוסעים בכיוון דרום תיחסם והתנועה תוסט לרחובות הרצל, שדרות בן צבי עד למחלף גשר האחדות• הכניסה ממחלף גשר האחדות לכביש 2 לנוסעים בכיוון דרום תתאפשר כרגיל
• במהלך העבודות לא תפעל תחבורה ציבורית בקטע הנ"ל
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים