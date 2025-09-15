יו"ר הוועדה לבחינת מעמד גלי צה"ל, אלוף (מיל') יפתח רון טל, הודיע על פרישתו מהוועדה בגלל ניגוד עניינים שגילה לאחרונה

יו"ר הוועדה לבחינת מעמד גלי צה"ל, אלוף (מיל') יפתח רון טל, הודיע היום (שני) על פרישתו מהוועדה שר הביטחון ישראל כ"ץ החליט למנות לראשות הוועדה את ד"ר דליה זליקוביץ: "אם הייתי יודע זאת מראש, הייתי נמנע מלקחת על עצמי את המשימה, בשל חשש לאפשרות של ניגוד עניינים".

דבריו המלאים: "לאחרונה מוניתי על ידך לתפקיד יו"ר הוועדה לבחינת עתיד תחנת הרדיו גל"צ. עם תחילת עבודת הוועדה, הקפאתי את הופעותיי כפרשן בערוץ 14, בו אני מופיע מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", כפרשן צבאי.

"כך פעלתי גם לגבי הופעותי בערוצי האחרונים, וכן בתחנות הרדיו, האזוריות והארציות לפני מספר ימים נודע לי מהתקשורת שהבעלים של ערוץ 14, מר יצחק מירילשווילי (איתו לא נפגשתי או דיברתי מעולם), הוא גם הבעלים ובעל השליטה בתחנת הרדיו החרדית האזורית קול חי.

"אם הייתי יודע זאת מראש, הייתי נמנע מלקחת על עצמי את המשימה, בשל חשש לאפשרות של ניגוד עניינים משהתבררה לי עובדה זו, אני סבור שעלי לפרוס מכהונתי כיו"ר הוועדה, האמורה להיות נטולת כל אינטרס וכל חשש לאפשרות של ניגוד עניינים, ומחברותי בה".

"אשר על כן, במשקל לשיחתנו במשרד, אני מודיע לך בזאת על פרישתי, לאלתר, מכהונתי כיו"ר הוועדה וחבר בה. אני מאחל לחברי הוועדה הצלחה בהשלמת המשימה החשובה"