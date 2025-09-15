בתגובה להתפרצות חצבת במספר יישובים בישראל משרד הבריאות מאפשר חיסון מוקדם לתינוקות בגילאי 6‑11 חודשים ללא צורך בתור מראש

משרד הבריאות מעדכן כי תינוקות בגילאי 6‑11 חודשים יוכלו להתחסן נגד חצבת ללא צורך בתור מראש, בטיפות החלב, בכפוף לקשר משפחתי או חברתי עם אנשים המתגוררים ביישובים שבהם קיימת התפרצות פעילה של המחלה. בנוסף, האפשרות תהיה זמינה במקרים של ביקור מתוכנן באזורים עם התפרצות.

נכון לעכשיו, היישובים שבהם מזוהה התפרצות פעילה של חצבת הם בית שמש, בני ברק, חריש, ירושלים, מודיעין עילית ונוף הגליל. באזורים אלה פועלות תחנות התחסנות מיוחדות לצורך תגבור ההתחסנות, המשתמשות בקווים מיוחדים ולא דורשות תורים מראש.

מתן מנה מוקדמת של חיסון MMR בגיל זה מספק הגנה של כ‑70‑85% מפני חצבת. משרד הבריאות ממליץ להורים לטפל בכך כאשר חלה תמיכה מתאים. חשוב לציין כי מנה זו לא תחליף או תיספר כאחת משתי המנות המתוכננות במסגרת התוכנית השגרתית: מ‑1 שנה ומ‑בכיתה א'.

בימים אלה מאושפזים 29 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל 6 שלא חוסנו. מתוך המאושפזים חמישה נמצאים בטיפול נמרץ, ארבעה מהם ילדים שלא התחסנו, ילד אחד מחובר למכונת אקמו, וסטטוס החיסון של חולה אחד לא ידוע. מאז תחילת ההתפרצות בישראל אובחנו 1,251 חולים.

לפרטים נוספים כולל שעות פעילות התחנות והנחיות, מתבקש הציבור לעיין באתר משרד הבריאות.