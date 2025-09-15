קטטה אלימה התרחשה הערב (שני) בין אוהדי בית"ר ירושלים לאוהדי הפועל תל אביב בסמוך לאצטדיון בלומפילד, 11 חשודים נעצרו.
ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל עצרה 11 חשודים שהיו מעורבים בהפרת הסדר ובקטטה בסמוך לאיצטדיון בלומפילד במסגרת היערכות משטרת ישראל לקראת משחק הכדורגל באיצטדיון בלומפילד שאמור להתקיים הערב, כוחות גדולים של משטרה ושוטרי יס"מ הבחינו בקטטה והפרת סדר של מספר אוהדים בסמוך לאיצטדיון".
"תגובה מהירה של השוטרים הובילה להפסקת הקטטה ולמעצרם של 11 מעורבים בחשד להפרת הסדר ואלימות שהופנתה כלפי אחרים. כלל החשודים הועברו לתחנת משטרת יפו לחקירה. אנו קוראים לאוהדים להגיע ולהנות מחוויית ספורט ולימנע מעימותים עם השוטרים. נמשיך לשמור על בטחונו של קהל האוהדים ונפעל באפס סובלנות ובנחישות כלפי מי שינהג באלימות.
