מפקד חיל האוויר שוחח עם צוות מסוק הקרב שפעל במסיבת הנובה והביע תמיכה מלאה בהחלטותיהם בשטח. "פעלתם בנחישות תחת תנאים קשים וערפל קרב. אני מגבה אתכם באופן מלא".

לאחר טענות שהופצו במהלך היממה האחרונה בנוגע לפעילות המבצעית של מסוק קרב ביום ה־7 באוקטובר במהלך מסיבת נובה, שוחח מפקד חיל האוויר טלפונית עם צוות מסוק הקרב שנלחם בעוטף במהלך אותו בוקר. כזכור, על פי התחקיר של אילה, מסוק קרב שהבחין במחבלים בעוטף עזה לא ירה על המחבלים.

במסגרת השיחה אמר מפקד חיל האוויר: "אני מגבה אתכם ואת ההחלטות שקיבלתם באותו בוקר קשה. התחקיר שבוצע לעומק והוצג בפניי, בפני הרמטכ"ל ובפני צוותי הבדיקה המטכ"לי של תחקירי השבעה באוקטובר, מחזק את האמון בהחלטותיכם ובפעולתכם".

"כאב לי לראות שבוחרים להעלות כנגדכם טענות שאין להם יד ורגל במציאות ושככל הנראה מונעים משיקולים שאינם ענייניים. היה חשוב לי להגיד לכם שאתם לא לבד, כל החיל ואני מאחוריכם יודעים את העובדות ומכירים את התמונה הרחבה".

"מהרגע שהמראתם פעלתם בנחישות, חתרתם למגע, תקפתם וחיסלתם מחבלים ברחבי העוטף, גם כשלא עמדה בפניכם תמונת מצב מלאה. ניסיתם בכל דרך להתחבר לכוחות הקרקעיים ולסייע לאזרחים האמיצים שנלחמו על חייהם".

"המשימה הייתה קשה ומורכבת, מול מציאות של אלפי מחבלים שחדרו לישובים וקושי להבדיל בין אויב לכוחותינו. פעלתם ככל הניתן תחת ערפל הקרב, אני מגבה ומחזק אתכם".