המדדים האחרונים של המחירים מצביעים על התמתנות האינפלציה בישראל בחודש אוגוסט 2025, לצד ירידה קלה במחירי הדירות.
מדד המחירים לצרכן
מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב-0.7% בהשוואה ליולי 2025, ובשנים עשר החודשים האחרונים נרשמה עלייה שנתית של 2.9%. בין הסעיפים שעלו במיוחד נרשמו:
- תרבות ובידור: +2.9%
- תחבורה ותקשורת: +1.6%
- ירקות טריים: +1.5%
- דיור: +0.8%
- תחזוקת הדירה: +0.3%
במקביל, ירידות נרשמו בעיקר ב:
- פירות טריים: -2.7%
- הלבשה והנעלה: -1.6%
- ריהוט וציוד לבית: -0.5%
שכר הדירה חידש עלייה: 2.7% לשוכרים מחודשים ו-5.5% לשוכרים חדשים.
מדד מחירי תשומות בבנייה
מדד תשומות הבנייה למגורים עלה באוגוסט ב-0.4%, והגיע ל-100.4 נקודות לעומת בסיס יולי 2025. מתחילת השנה עלה המדד ב-4.2%, ובשנה האחרונה עלה ב-5.5%, בעיקר בשל עלייה בשכר עבודה ב-9.7% ובמחירי חומרים ומוצרים ב-2.5%.
עליות ניכרות במחירים נרשמו לבטון מובא (+3.2%), טיט ושליכט (+2.3%), בלוקים (+2.2%) וחומרי מחצבה (+1.4%). מנגד, ירדו מחירי ברזל לבנייה (-3.2%) ורשתות וכלובים (-2.5%).
מדד מחירי יצרן ותעשייה
מדד מחירי תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-0.2% באוגוסט והגיע ל-120.5 נקודות, עם ירידות בולטות במוצרי הלבשה (-13.8%), מתכת בסיסית (-1.6%) וציוד חשמלי (-1.2%).
מדד מחירי היצוא התעשייתי ירד ברבעון השני של 2025 ב-1.3%, בעוד שמחירי שירותים מסוימים, כגון שירותי ניקיון (+3.4%) ושירותי שמירה (+1.3%), עלו.
מחירי דירות
השוואת מחירי העסקאות בין יוני–יולי 2025 לבין מאי–יוני 2025 מציגה ירידה של 0.2% במחירי הדירות, כאשר הירידות הבולטות לפי מחוזות הן:
- צפון: -0.4%
- חיפה: -0.8%
- מרכז: -0.9%
מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%.
בהשוואה שנתית, מחירי הדירות עלו ב-1.6% והדירות החדשות ב-2.7%. עליות נרשמו בעיקר בצפון (+9.1%), חיפה (+5.9%) ודרום (+2.3%), בעוד שמחוזות מרכז (-1.1%) ותל אביב (-0.3%) רשמו ירידות.
הנתונים מצביעים על תמתנות האינפלציה, אך שוק הדיור ממשיך להיות מלווה בתנודות מחירים בין המחוזות, עם ירידות קלות באזורים מרכזיים ועליות בצפון ובחיפה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים