היום (שני) פורסם מדד מחירי הדיור לחודש אוגוסט: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני – יולי 2025, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מאי – יוני 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2% אך הנתון אינו סופי מאחר שקיימות עסקאות נוספות שבוצעו בתקופה זו וטרם דווחו.
אך מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד (יוני – יולי 2025, לעומת יוני – יולי 2024) נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.6%. תרשים 2 מציג את אחוז השינוי השנתי במדד מחירי הדירות בעשור האחרון.
בתרשים ניתן לראות שתי תקופות בהן נרשמו ירידות מחירים שנתיות (מוצלל), הראשונה התרחשה בשנת 2018 במשך שלושה רבעונים והתקופה השנייה התרחשה במחצית השנייה של שנת 2023. מתחילת שנת 2025 החלה התמתנות בעליות המחירים השנתיות.
תרשים 3 מציג את שינויי המחירים בשלושת המדדים הארעיים האחרונים. בחודשים יוני – יולי 2025, לעומת מאי – יוני 2025, נרשמו שינויי מחירים הבאים: ירושלים (0.1%-), צפון (0.4%), חיפה (0.8%), מרכז (0.9%-), תל אביב (0.2%-) ודרום (0.4%).
מהשוואת העסקאות שבוצעו בתקופה הנוכחית לעומת התקופה המקבילה אשתקד, קרי, יוני – יולי 2025, לעומת יוני – יולי 2024, נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: צפון (9.1%), חיפה (5.9%), דרום (2.3%), ירושלים (1.9%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות מרכז (1.1%) ותל-אביב (0.3%).
מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני – יולי 2025, לעומת מאי – יוני 2025, נמצא כי מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%. מכלל העסקאות של דירות חדשות, שיעור העסקאות במסגרת תמיכה ממשלתית עלה מ-28.0% בתקופה הקודמת (מאי – יוני 2025) ל-33.1% בתקופה הנוכחית. מבדיקה שערכנו עולה כי מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות בתמיכה ממשלתית ירד ב-0.3%.
