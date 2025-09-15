סמסונג חשפה פרצת אבטחה חמורה שאפשרה לתוקפים להשתלט מרחוק על מכשירי גלקסי דרך תמונות שנשלחו למשתמשים. החברה תיקנה את התקלה וקוראת לעדכן את המכשירים מיד

עדכון אבטחה חדש שחררה סמסונג למכשירי גלקסי, לאחר שהתגלתה חולשת אבטחה מסוכנת שעלולה לאפשר לתוקפים להשתלט על המכשיר מרחוק. לפי הדיווח, מדובר בפרצת אפס-ימים (Zero Day) שנוצלה בפועל לפני שתוקנה.

הפגיעות קשורה לספרייה פנימית במערכת ההפעלה בשם libimagecodec.quram.so , שאחראית על ניתוח ועיבוד תמונות. גורמים עוינים יכלו להשתמש בה כדי להחדיר קוד זדוני למכשירים המבוססים על אנדרואיד 13 ומעלה.

בשל הפופולריות של אפליקציות כמו וואטסאפ, שמותקנת כמעט על כל מכשיר גלקסי, הסיכון רחב במיוחד – שכן ניתן היה לנצל את החולשה גם דרך שליחת תמונה נגועה באפליקציה.

סמסונג הודיעה כי העדכון שמתקן את הפרצה כבר החל להתגלגל למשתמשים, וממליצה לבצע את העדכון בהקדם האפשרי בכל מכשיר התומך.