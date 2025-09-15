ח"כ יצחק גולדקנופף פנה היום (שני) לנתניהו וביקש שישחרר 30 עריקים לכבוד החג, אותם הוא כינה: "נעצרו על עוון לימוד תורה": "בסיפורי העבר של קהילות ישראל בארצות נכר, נתוודענו לשתדלנות שהיו מפעילים לקראת חגי תשרי על מנת לשחרר אסירים"
הדברים המלאים: "פונה אני אליך כמעמד בראש ממשלת המדינה היהודית היחידה בעולם, כדי לבקש עבור אחיי שנכלאו בבית כלא בארץ ישראל ב'עוון' לימוד תורה. הנני בוש ונכלם, מעצם העובדת שעלי לבקש בקשה כזו. הנני כואב עד עמקי נפשי, על כך שכך עלתה בימינו ובמדינת היהודים עומרים לומדי תורה ומתנכלים להם ולמשפחותיהם".
"העובדות הכואבות מדברות בעד עצמן, ועל כן הנני מבקש ממך בכל לשון שתפעל לשחרורם המיידי, ולכל הפחות לאפשר להם שיוכלו לחוג את ימי ראש השנה בחיק משפחותיהם, להתפלל בבית הכנסת שבו הם מתפללים בכל שנה. על פי הפרסומים בתקשורת, מצויים כיום למעלה מ-30 עצירים מאחורי סורג ובריח, בחטאם שבחרו למוד תורה והיו במעמד של תורתו אומנותו".
"בסיפורי העבר של קהילות ישראל בארצות נכר, נתוודענו לשתדלנות שהיו מפעילים לקראת חגי תשרי על מנת לשחרר אסירים שיוכלו להתפלל בציבור בימי הדין ולחוג את החגים עם משפחתם מקווה מאד ומצפה שתתן ידך, ראש הממשלה, לחינוך של אלו- ולפחות להעניק להם את האפשרות להתפלל כראוי בימי ראש השנה. בתפילה לבורא עולם שיאיר עיני כל, יערה ממרום רוח טהרה על עמו בימי קודשו ויחיש לנו גאולה שלימה"
רון
אתם טובים מאחרים? למה לשחרר עריקים חרדים ולא חילונים? אדם נוכל ומושחת18:18 15.09.2025
חיים
למה לשחרר עריקים ולא את החטופים תת אדם נוכל בממשלת הכישלון,עופו לנו מהחיים,18:24 15.09.2025
מוטי
הפוך לקחת עוד 1000 עריקיםשיבלו את החג בכלא רחוק מבני המשפחה שלהם18:23 15.09.2025
אנטיוכוס
גולדקנוף שמן מגעיל לא מבין שזה לא בסמכות נתניהו אלפי חיילי מילואים לא יהיו בחג בבית שגם הטפילים לא יהיו18:18 15.09.2025
