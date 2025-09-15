צה"ל ושב"כ חשפו עשרות מחבלים מרכזיים שחוסלו לאחרונה ברצועה, כחלק מהמשך הלחימה וההכנות למבצע מרכבות גדעון ב'.

צה"ל ושב"כ חשפו היום (ב') את זהות 21 מחבלים מרכזיים בארגון הטרור גא"פ שחוסלו לאחרונה ברצועת עזה. ההכרזה הגיעה לאחר הליך מודיעיני ממוקד, כחלק ממאבק מתמשך של צה"ל ושב"כ בפעילי טרור ותשתיותיהם בחצי השנה האחרונה, שבמהלכה חוסלו מאות מחבלים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . חיסולים והשמדת תשתיות טרור, צילום: דובר צה"ל.

במסגרת הפעילות, שנערכה בהובלת פיקוד הדרום, אגף המודיעין וחיל האוויר, נחשפו מפקדים בכירים בגזרות השונות של רצועת עזה, כולל אחראי מערך הצליפה בחטיבת חאן יונס, מפקדי גזרות ברפיח ובעזה, ומוקדי ידע בתחום ייצור אמצעי לחימה.

בין המחבלים שחוסלו ניתן למנות את:

מחמד רצ׳ואן רמצ’אן משתהא , אחראי ההתמחות הצבאית בצפון רצועת עזה

, אחראי ההתמחות הצבאית בצפון רצועת עזה אמיר השאם פאיז ואדי , אחראי מערך הצליפה בחטיבת חאן יונס

, אחראי מערך הצליפה בחטיבת חאן יונס ג׳׳מאל מחמוד סאלם מעמר , אחראי גזרת הארטילריה ברפיח

, אחראי גזרת הארטילריה ברפיח מספר מחבלים מרכזיים בתחום ייצור אמצעי לחימה, בהם נתצר מחמוד מחמד צלאח ופואד שאכר דיאב ע׳נאם

כמו כן, חוסלו ראשי חוליות צליפה וסגני מפקדים בגזרות שונות, שפעלו למימוש מתווי טרור נגד כוחות צה"ל.

צה"ל ושב"כ הדגישו כי הם ימשיכו לפעול בנחישות נגד תשתיות ופעילי טרור ברצועת עזה, ומסרו כי התיעוד הגרפי והווידאו של חיסולי המחבלים נגישים לציבור.

פעילות זו ממחישה את המאבק המתמשך של ישראל כנגד פעילי טרור ברצועת עזה, תוך דגש על מיפוי וחשיפת מנהיגי הארגונים המרכזיים, כחלק ממאמץ לשמירה על ביטחון האזרחים והגבולות.