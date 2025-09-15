נשיא טורקיה ארדואן האשים את ישראל בהפצת כאוס אזורי ובביצוע חיסולים והתקפות במדינות שונות, כולל קטאר. הוא אף איים כי לאומה האיסלאמית יש מספיק כלים לעצור את ישראל

נשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן תקף את ישראל בפסגה שנערכה היום בדוחא, בירת קטאר, ושיגר איום לפיו האומה האיסלאמית מחזיקה במספיק כלים וכוח כדי לפעול נגד ישראל.

לדברי ארדואן, "ישראל הרחיבה את תוקפנותה. אחרי עזה היא תקפה את לבנון, תימן, איראן וסוריה. היא אף פגעה בספינות אזרחיות מול חופי תוניסיה, וביצעה חיסולים נגד פוליטיקאים ונבחרי ציבור. התוקפנות התפשטה גם לקטאר, המדינה המתווכת השואפת לשלום. תקיפה אחרונה זו העלתה את פריעותה של ישראל לרמה אחרת לחלוטין, חסרת תקדים".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נתניהו: ארדואן תומך במדינת טרור (צילום: איתי בית און / לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל / לע״מ)

עוד הוסיף ארדואן: "מכאן נובעת הסמליות והחשיבות של כינוס פסגה זו היום בדוחא. אני מדגיש, על דעת הקהל העולמית לראות בפגישתנו ביטוי ברור לתמיכה הבלתי מותנית של העולם האסלאמי במדינת קטאר. אני מקווה שהחלטותינו היום יתורגמו לרוח אחווה כנה למסמך כתוב שיופנה אל כלל העולם".

בהמשך דבריו תקף ארדואן את מדיניות ממשלת ישראל: "ממשלת נתניהו חותרת, מצד אחד, להמשיך בביצוע טבח והשמדה נגד העם הפלסטיני, ומצד שני לגרור את כל האזור לכאוס ולאי יציבות. אנחנו מתמודדים עם תודעה ומנטליות טרוריסטית שחיה על דם ועל כאוס, שהתגלמה ביישות המאתגרת ומפרה את מגילת האו"ם, את המשפט הבין־לאומי ואת הסדר העולמי המבוסס על כללים".

לדבריו, "ישות זו ממשיכה לשאוב את קיומה מן ההימנעות מלהעמידה לדין על פשעיה. לאחרונה אנו רואים פוליטיקאים ישראלים שחוזרים על אשליות 'ישראל הגדולה', דבר המתבטא בפועל בשאיפותיהם להרחבת הכיבוש במדינות השכנות. אך האומה האסלאמית מחזיקה ביכולות ובאמצעים המספיקים כדי לסכל שאיפות התפשטות אלו".

לסיום אמר ארדואן: "פשעי ממשלת נתניהו כבר מתחילים לגבות מחיר אפילו מכל תומכיה. התקיפות החצופות נגד קטאר גרמו לכך שאפילו מי שהעניקו לישראל תמיכה בלתי מותנית בעבר – החלו להביע הסתייגות. הכרזתן של מדינות מסוימות על כוונתן להכיר במדינת פלסטין היא צעד חיובי כמובן, גם אם מצער שלא נעשה מוקדם יותר".