ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לערוץ i24NEWS במטרה להבהיר דברים שאמר מוקדם יותר היום, שבהם התריע כי ישראל עלולה להתמודד עם בידוד מדיני. ההתבטאות עוררה גל של פרשנויות ותגובות בארץ ובעולם, ובמענה לכך פרסם נתניהו מסר מרגיע.
"יש עכשיו ניסיון של הטלת מצור על ישראל על ידי גופים שונים ומדינות שונות, בראשם קטאר", אמר נתניהו. "קודם כל מצור תקשורתי שממומן בכסף ענק, גם של קטאר וגם של מדינות נוספות כמו סין".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
לדבריו, ישראל נערכת לאתגר: "אנחנו נצטרך בשנים הקרובות להעצים את תעשיות הנשק העצמאיות שלנו, כדי שתהיה לנו עצמאות של חימושים, כלכלת חימושים והיכולת התעשייתית לייצר אותם. ולכן אנחנו נפרוץ את המצור הזה".
בהמשך הדגיש נתניהו כי ישראל אינה מבודדת: "אז האם השיגו בידוד עולמי? לא. ארה"ב איתנו, גם הרבה מדינות אחרות. אבל יש לנו בעיה ממוקדת כרגע במערב אירופה, ואנחנו פועלים ונמשיך לפעול להסיר את המצור הזה. כמו שהצלחנו עם המצור הצבאי, כך נצליח גם עם המצור המדיני".
מה דעתך בנושא?
9 תגובות
1 דיונים
חיים נאמן
חיים נאמן

רק אם תסולק- יתחיל השיקום. הרסת, פגעת, נכשלת- לך. לכלא מעשיהו או האג, העיקר שתלך.17:16 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בטעות הוא סיפר לכם את האמת ... לילדיו הוא דאג לדירות בבריטניה וארה"ב
מחר נפציץ את כל העולם ואחותו ... ונפרוץ את המצור המדיני ....17:15 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאל
דניאל

לא הבנתי. פתאום קטאר לא בסדר? אז מה עושים עם אוריך, פלדשטיין ואיינהורן? מאסר עולם זה באמת רחמני מידי..17:19 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ראש הממשלה קצת מבוגר , קצת לא זוכר , מאד חם ואולי שוב התייבש ... התוצאה ... בטעות הוא סיפר לכם את האמת , הוא באמת לא התכוון

בתגובה ל: דניאל

.17:41 15.09.2025
בתגובה ל: דניאל
.17:41 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניפ
עד מתי הכת הביביסטית תמשיך להאמין למנהיג. פעם ראשונה שנפלטה לבחור האמת. ישראל מצורעת. ביבי הצליח לאחד את העולם המפולג מול מטרה בודדת. ישראל. בכישרון שרק הוא וחברי ממשלתו יכלו...
ניפ

עד מתי הכת הביביסטית תמשיך להאמין למנהיג. פעם ראשונה שנפלטה לבחור האמת. ישראל מצורעת. ביבי הצליח לאחד את העולם המפולג מול מטרה בודדת. ישראל. בכישרון שרק הוא וחברי ממשלתו יכלו לבצעהמשך 17:31 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירון
ירון

הבידוד אינו גזרת גורל, הוא תוצאה ישירה של מדיניות הממשלה הכושלת בכל הגזרות17:59 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רון
רון

העולם אטהב את היהודים חלשים ומתים. אז לא. נסתפק במועט ונילחם על חרותינו17:53 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גדליה
גדליה

מדהים כמה הוא רוצה להיות טיטוס היהודי הראשון לבית נבוכנצר ...18:02 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירבעם
ירבעם

נתניהו ״מברך״ את אזרחי ישראל לכבוד השנה החדשה: בשביל לשמור על הכיסא שלי אני צריך מלחמת נצח ובידוד ואתם תקריבו את המדינה, הכלכלה ואת עתיד הישלדים שלכם.18:01 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירון
רון
