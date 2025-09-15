לאחר דבריו על בידוד מדיני שעוררו תגובות רבות, ראש הממשלה נתניהו הבהיר כי ישראל אינה מבודדת: "ארה"ב איתנו. נפעל לפרוץ גם את המצור המדיני כמו שפרצנו את הצבאי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לערוץ i24NEWS במטרה להבהיר דברים שאמר מוקדם יותר היום, שבהם התריע כי ישראל עלולה להתמודד עם בידוד מדיני. ההתבטאות עוררה גל של פרשנויות ותגובות בארץ ובעולם, ובמענה לכך פרסם נתניהו מסר מרגיע.

"יש עכשיו ניסיון של הטלת מצור על ישראל על ידי גופים שונים ומדינות שונות, בראשם קטאר", אמר נתניהו. "קודם כל מצור תקשורתי שממומן בכסף ענק, גם של קטאר וגם של מדינות נוספות כמו סין".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: איתי בית-און\לע"מ)

לדבריו, ישראל נערכת לאתגר: "אנחנו נצטרך בשנים הקרובות להעצים את תעשיות הנשק העצמאיות שלנו, כדי שתהיה לנו עצמאות של חימושים, כלכלת חימושים והיכולת התעשייתית לייצר אותם. ולכן אנחנו נפרוץ את המצור הזה".

בהמשך הדגיש נתניהו כי ישראל אינה מבודדת: "אז האם השיגו בידוד עולמי? לא. ארה"ב איתנו, גם הרבה מדינות אחרות. אבל יש לנו בעיה ממוקדת כרגע במערב אירופה, ואנחנו פועלים ונמשיך לפעול להסיר את המצור הזה. כמו שהצלחנו עם המצור הצבאי, כך נצליח גם עם המצור המדיני".