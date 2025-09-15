מונדו דופלנטיס הקופץ במוט השוודי שבר היום (שני) את שיא העולם בפעם ה-14 בקריירה, כשקפץ לגובה 6.30 מטר באליפות העולם באתלטיקה.
השוודי כבר הבטיח את הזכיה שלו בזהב שלישי באליפויות עולם מוקדם כשקפץ לגובה עם של 6.15 מטרים. עמנואיל קראליס היווני (6.00) וקרטיס מרשאל האוסטרלי (5.95) לקחו את מדליות הכסף והארד בהתאמה.
הרץ הישראלי אימרו עלמיה סיים הלילה במקום ה-4 במרתון אליפות העולם באתלטיקה בטוקיו, 10 שניות ממדליה. עלימה סיים עם 2:10:03, כשאוואני האיטלקי סיים עם 2:09:53 ולקח את הארד.
