מונדו דופלנטיס הקופץ במוט השוודי שבר היום (שני) את שיא העולם בפעם ה-14 בקריירה, כשקפץ לגובה 6.30 מטר באליפות העולם באתלטיקה.

השוודי כבר הבטיח את הזכיה שלו בזהב שלישי באליפויות עולם מוקדם כשקפץ לגובה עם של 6.15 מטרים. עמנואיל קראליס היווני (6.00) וקרטיס מרשאל האוסטרלי (5.95) לקחו את מדליות הכסף והארד בהתאמה.

