רשות העתיקות חושפת את המאגר הלאומי לארכיאולוגיה: מעל 3.9 מיליון רשומות, כמעט מיליון חפצים, תמונות, סריקות תלת-ממד ודו"חות חפירה – הכל נגיש בלחיצת כפתור

רשות העתיקות השיקה את המאגר הלאומי לארכאולוגיה – פלטפורמה דיגיטלית פורצת דרך, מהגדולות מסוגה בעולם, המרכזת את כלל המידע הארכאולוגי שנאסף ונחקר בישראל.

נכון להיום, המאגר כולל 3,910,005 רשומות, לצד 964,393 חפצים, 1,223,552 תמונות, 15,164 מודלי תלת-מימד ועוד.

גישה חופשית למידע עצום

באמצעות המאגר החדש, יכולים חוקרים, יזמים והציבור הרחב מהארץ ומחו"ל לעיין בפרסומים, תמונות, סריקות תלת-מימד, דו"חות חפירה, מסמכי ארכיון ועוד. החיפוש החכם מאפשר איתור לפי אתרים, תקופות, סוגי ממצאים וקטגוריות נוספות.

אחת היכולות הבולטות של המערכת היא חיפוש גיאוגרפי אינטראקטיבי: ניתן לשרטט אזור עניין על גבי מפה ולקבל באופן מיידי את כל המידע הארכיאולוגי הרלוונטי – מממצאים ועד דו"חות, תמונות, מודלים ופרסומים מקצועיים. כך, גם חובבי ארכאולוגיה יוכלו לגלות אילו ממצאים נמצאים בסמוך למקום מגוריהם.

"המאגר הוא מהפכה של ממש"

אלבי מלכה, ראש אגף טכנולוגיות ברשות העתיקות, הסביר: "במדינה בעלת מורשת עשירה כישראל, נאסף לאורך השנים אוסף עצום של מידע ארכיאולוגי מכל התקופות. לפי החוק הישראלי, כל ממצא ארכיאולוגי שנחשף חייב בדיווח, תיעוד והפקדה באוצרות המדינה, וכתוצאה מכך נאגר ברשות מידע על חפירות ארכיאולוגיות רבות, כמו גם על מאות אלפי פריטים קדומים – ממגילות ומטבעות ועד כלי חרס, תכשיטים ופריטי אדריכלות עתיקה.

מאגר ארכיאולוגי לאומי, המקבץ ומנגיש את כל הידע הזה לציבור ולחוקרים, הוא כלי בעל חשיבות עליונה למחקר המדעי, לשימור המורשת ולהעמקת הידע של הציבור והדור הצעיר. המאגר הוא מהפכה של ממש. במקום לבלות חודשים בחיפוש בארכיונים ובדו"חות מודפסים, יכול כל חוקר, וגם כל אדם מהציבור, להקליד מילה אחת או לסמן נקודה על המפה, ולקבל תוך שניות את מלוא המידע הקיים. זו קפיצת מדרגה שמציבה את ישראל בקדמת המחקר הארכיאולוגי העולמי".

נכס בינלאומי למחקר

ד"ר דבי סנדהוס, המדענית הראשית של רשות העתיקות, הוסיפה:

"המאגר הלאומי לארכאולוגיה איננו רק אוצר לישראל, אלא נכס עולמי. הוא מעניק לקהילה המדעית הבינלאומית גישה ייחודית מכל מחשב בעולם לידע עצום על תולדות הלבנט, ומאפשר מחקר השוואתי רחב היקף, שלא היה אפשרי עד כה".

"שקיפות ונגישות לידע אמין"

לדברי אלי אסקוזידו, מנהל רשות העתיקות:

"בעידן שבו יש צורך גובר בנגישות לידע אמין ומבוסס, המאגר הלאומי לארכאולוגיה הוא ביטוי למחויבות רשות העתיקות לשקיפות ולמקצועיות. המאגר משקף את העושר הרב של המחקר הארכיאולוגי בישראל על פני כל התקופות והתרבויות, ומהווה נדבך מרכזי בהנגשת המורשת האנושית לציבור הרחב ולחוקרים בעולם כולו."