קצין בצבא פקיסטן מתייחס לתרחיש בו תתבצע תקיפה גם בשטח מדינתו, ואומר כי הוא לא מציע לאף אחד לנסות אותם, ורומז כי לא יהססו להשתמש בפצצה גרעינית: "העולם לא יוכל לעמוד בהשלכות"

אחרי התקיפות של ישראל באיראן ובקטאר, קצין בצבא פקיסטן מתייחס לתרחיש בו תתבצע תקיפה גם בשטח מדינתו, ואומר כי הוא לא מציע לאף אחד לנסות אותם, ורומז כי לא יהססו להשתמש בפצצה גרעינית.

בתיעוד שהובא על ידי צבי יחזקאלי, נראה הקצין אומר: "אין מחשבה שפקיסטן תהיה המטרה הבאה. אין לנו שום חשש. בגלל שיש הבדל עצום בין שתי המדינות הללו (איראן וקטאר) לבין פקיסטן. אנחנו כוח גרעיני מוצהר ומבוסס. העולם לא חווה תקיפה. או אפילו ניסיון תקיפה. נגד כוח גרעיני מבוסס.

הוא איים כי "אם דבר כזה יקרה או ינוסה, זה יוביל להשלכות נוראיות שהעולם לא יוכל לספוג".