אחרי התקיפות של ישראל באיראן ובקטאר, קצין בצבא פקיסטן מתייחס לתרחיש בו תתבצע תקיפה גם בשטח מדינתו, ואומר כי הוא לא מציע לאף אחד לנסות אותם, ורומז כי לא יהססו להשתמש בפצצה גרעינית.
בתיעוד שהובא על ידי צבי יחזקאלי, נראה הקצין אומר: "אין מחשבה שפקיסטן תהיה המטרה הבאה. אין לנו שום חשש. בגלל שיש הבדל עצום בין שתי המדינות הללו (איראן וקטאר) לבין פקיסטן. אנחנו כוח גרעיני מוצהר ומבוסס. העולם לא חווה תקיפה. או אפילו ניסיון תקיפה. נגד כוח גרעיני מבוסס.
הוא איים כי "אם דבר כזה יקרה או ינוסה, זה יוביל להשלכות נוראיות שהעולם לא יוכל לספוג".
בוזגלו דוד
עם ישראל לא מפחד16:56 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאל
מאז 1944 עם ישראל חולם על פצצת אטום על תל אביב. זה חזון!!17:21 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סלומון
בתגובה ל: דניאל
רק חולה נפש גמור יכול לכתוב כזו תגובה. אם היית מבין ולו מעט מהמשמעויות ומההשלכות של פצצת אטום, לא היית מגיב. דביל.18:00 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
