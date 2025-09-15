אמיר קטאר, תמים בן חאמד, תקף את ישראל בכינוס בדוחא: "העולם בהלם מהטרור הפחדני של ישראל", כינה את הלחימה בעזה "רצח עם" והאשים את ישראל ב"כפיות טובה" כלפי קטאר.

אמיר קטאר, תמים בן חאמד, פתח היום את כינוס המדינות הערביות והמוסלמיות בדוחא, שנפגשות במחאה וכדי לדון בתקיפה הישראלית במדינה. שליט המדינה יצא למתקפה חריפה כנגד ישראל, כינה את הלחימה בעזה רצח עם, וקרא לפעולות ישראל כנגד קטאר "כפיות טובה" למדינה אשר "מנסה לשחרר ישראלים".

לדבריו, התקיפות הישראליות אינן פוגעות רק בריבונות קטאר, אלא גם יוצרים זעזוע עולמי ומעמידות את מדינות האזור בפני אתגרים מדיניים וביטחוניים משמעותיים. "העולם בהלם מהטרור הפחדני של ישראל", אמר האמיר, תוך שהוא מדגיש כי המהלכים הללו אינם מתקבלים על דעת הקהילה הבינלאומית ומעוררים דאגה עמוקה בנוגע לכיבוד האמנות והנורמות הבינלאומיות.

לדבריו, בירת קטאר, דוחה, שבה נערך הכינוס, "הייתה מטרה למתקפה בוגדנית בה הותקף אחד מהמעונות למשפחות הנהגת חמאס וצוות המו"מ שלה, בשכונת מגורים שיש בה בתי ספר ונציגויות דיפלומטיות". בתקיפה נהרגו שישה בני אדם, בהם אזרח קטרי, ונפצעו 18 נוספים.

האמיר חזר והתייחס להזעזוע שהמתקפה עוררה: "אזרחי ותושבי הארץ הבטוחה הופתעו, ואיתם כל תושבי העולם, לא כי זו מתקפה בוטה ומסוכנת על ריבונות של מדינה ודריכה על האמנות והנורמות הבינלאומיות, אלא גם בגלל הנסיבות שקשורות למעשה הטרור הפחדני".

האמיר תיאר את נסיבות התקיפה, ויצא בחריפות כנגד הפעולה וכנגד ערעור מעמדה של קטאר כמתווכת, ותקף את המשך הלחימה ברצועה: "קטאר, הרחוקה אלפי מיילים מהמקום ממנו המריאו המטוסים התוקפנים, היא מדינה מתווכת, שמזה שנתיים מנהלת מאמצים לעצירת המלחמה הרצחנית וההרסנית שמנוהלת נגד העם הפלסטיני והפכה לפני זמן מה לרצח עם, וכדי לשחרר את בני הערובה הישראלים".

האמיר קרא למדינות האזוריות והמוסלמיות להכיר במאמציה של קטאר ולהראות סולידריות כלפיה במאבק מול התקיפות הישראליות, והדגיש את חשיבות שמירה על ריבונותה וביטחונה של המדינה.