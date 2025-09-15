שר האוצר סמוטריץ' בכנס האוצר: השקל התחזק, הבורסה בשיא והאבטלה נמוכה. "התחזיות הקודרות התבדו". הציג רפורמות חדשות וקרא לחיתוך בבירוקרטיה ושימוש בבינה מלאכותית לצמיחת המשק.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נאם היום (שני) בכנס החשב הכללי של משרד האוצר והציג תמונת מצב חיובית של הכלכלה הישראלית למרות אתגרי המלחמה. לדבריו, "השקל התחזק, הבורסה בקצב שיא, ההייטק מגייס כספים בהיקפים גדולים, שיעור האבטלה מהנמוכים ביותר ויתרות המט"ח של בנק ישראל הגיעו לסכום שיא".

סמוטריץ' התייחס למבקרים שניבאו משבר ואמר: "כל התחזיות הקודרות של אלו שהתיימרו להציג עמדה מקצועית התבדו. יש דעות פוליטיות שונות, וזה לגיטימי וחיוני במדינה דמוקרטית, אך בואו נוציא את הפוליטיקה מהכלכלה ונשאיר את האג'נדה בחוץ – זה טוב לכלכלה וזה טוב למדינה".

בהמשך עמד על מנועי הצמיחה של המשק: "חוזקתה של הכלכלה הישראלית היא היוזמה, החדשנות, היצירתיות, המוח היהודי והעבודה הקשה. לצד אלו, גם ניהול נכון של הכלכלה בזמן מלחמה – קבלת החלטות מאוזנות, צעדים לא פופולריים, ודאגה לחזית, לעורף, למפונים, למילואימניקים ולפיתוח מחדש של היישובים בצפון ובדרום".

השר סקר את הרפורמות שכבר יושמו ובהן חוק המטרו, חוק תשתיות לאומיות, קרן הארנונה, חשבוניות ישראל ומיסוי רווחים לא מחולקים, והציג תוכניות נוספות לשנה הקרובה: רפורמת הפקדונות, מיסוי קרנות הון סיכון, העברת פעילות הבורסה לשישה ימים בשבוע, חוק האיגוח ושינוי סעיף 9.2 שיאיץ השקעות בתשתיות.

לקראת השנה החדשה קרא סמוטריץ' למערכת הפיננסית והמשק כולו להמשיך בקו של התייעלות: "תחתכו בבירוקרטיה, תכניסו טכנולוגיה ובינה מלאכותית, ותשחררו את המשק מכבלי הבירוקרטיה. זה יהיה מנוע צמיחה אדיר".