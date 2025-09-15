נתניהו בכנס האוצר: ישראל רושמת הצלחות כלכליות אך עלולה להיקלע לבידוד מדיני. קרא להשקיע במאבק תקשורתי, לפתח ייצור עצמאי ולקצץ בבירוקרטיה גם במחיר חקיקה מהירה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו השתתף היום (שני) בכנס החשב הכללי של משרד האוצר והתייחס לאתגרים המדיניים והכלכליים של ישראל בעידן שלאחר המלחמה. לדבריו, ישראל אמנם מצליחה לרשום הישגים מרשימים בכלכלה ובהשקעות בינלאומיות, אך היא ניצבת מול סכנות גוברות בזירה המדינית והביטחונית.

נתניהו ציין כי ישראל שנייה בעולם רק לארה"ב בהיקף ההוצאה העסקית על מחקר ופיתוח שמקורו בחו"ל, גם בתקופת המלחמה. "אף אחד לא ציפה להצלחה כזו בתחילת המלחמה," אמר והוסיף ברכה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולחשב הכללי על הישגי הכלכלה הישראלית.

עם זאת, ראש הממשלה הזהיר כי לצד ההישגים, ישראל עלולה למצוא את עצמה במצב של בידוד בינלאומי וכלכלי. לדבריו, "מדינות אויב משקיעות השקעות עתק כדי להשפיע על השיח ברשתות החברתיות, וזה מכניס אותנו לסוג של בידוד. נוכל לצאת ממנו – אבל במחיר השקעות גדולות במאבק נגדי בזירה התקשורתית."

נתניהו הדגיש כי קיימת סכנה מוחשית לסנקציות כלכליות ולמגבלות על ייבוא נשק וחלקי חילוף. לדבריו, ישראל חייבת לפתח יכולות ייצור עצמאיות ולצמצם את התלות בחו"ל. הוא התריע כי "העולם מתחלק לבלוקים, ואנחנו לא נמצאים באף בלוק – זה מייצר יתרון, אבל גם הופך אותנו חשופים לבידוד."

בנוסף קרא נתניהו לצמצום נמרץ של הבירוקרטיה, תוך רמיזה לחקיקה שתאפשר לישראל להתמודד עם האתגרים במהירות: "מה שעבד עד עכשיו לא יעבוד יותר. נצטרך לגלח את הבירוקרטיה, גם אם יהיו לכך התנגדויות משפטיות. החיים חשובים מהחוק."

בסיום דבריו הדגיש ראש הממשלה כי גם לאחר "עקירת האיום האיראני" נדרשת היערכות מתמדת: "גם כשעוקרים סרטן, הוא עלול לחזור. לכן אנחנו חייבים להשקיע בהגנה ובכלי המגן של העתיד."