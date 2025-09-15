אחרי שאנשי לשכתה נעצרו הבוקר, מאיימת השרה מאי גולן כי לא תתייצב לחקירה עד שאנשיה ישוחררו. "לא אשתף פעולה עם הליך מזוהם שלוחץ ומאיים על אנשים תמימים על לא עוול בכפם"

השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן מתייחסת לראשונה לחשדות נגדה ולמעצר אנשי לשכתה, כשהיא מאיימת כי לא תתייצב לחקירה.

בהודעה שפרסמה בצהריים, מסרה גולן: "אני שרה בממשלת ישראל שגדלה בדרום תל אביב עם נרקומנים וז**ות. אני לא מתרגשת מהאיומים של יועצת משפטית לשעבר בעלת ניגוד עניינים שמזמנת אותי לחקירה כי היא לא יכולה לסבול את הביקורת שלי כלפיה וכלפי פעילותה הנבזית נגד ממשלת ישראל ועם ישראל".

על החשדות בנושאי שוחד, מרמה והפרת אמונים בלשכתה מסרה גולן: "במשך תקופה ארוכה התקשורת מפעילה מכבש לחצים לפתוח נגדי בחקירה חסרת שחר מתוך רדיפה פוליטית מהזן המסוכן ביותר. טענו נגדי שקיבלתי שוחד, שכספים הוצאו מהמשרד תחת הבטחה לקבלת עמלה של 50 אחוז. היום התברר שהכל פייק מוחלט. אין ולא היה שוחד והיום המשטרה מודה בזה. אין כל בסיס לחשדות נגדי! הדברים ברורים כשמש ומגובים במסמכים רבים."

וכאן מטילה גולן פצצה: "אשקול אם להגיע לחקירה הפוליטית הזו רק לאחר שישחררו מיד את האנשים שנעצרו מתוך מטרה להלך עליי אימים – אנשים שכל חטאם הוא שעבדו לצידי. לא אשתף פעולה עם הליך מזוהם שלוחץ ומאיים על אנשים תמימים על לא עוול בכפם רק כי עבדו ועובדים עם מאי גולן ה״ביביסטית״".