המגדל הופל: כהמשך להודעה של דובר צה"ל בערבית המתריעה על פינוי מגדל ברג' אל-עפרי בשכונת א-רימאל בעזה, הבניין הופצץ והופל בדקות האחרונות.
עוד מגדל בעזה מפוצץ
מדובר צה"ל נמסר: לפני זמן קצר, צה״ל תקף בהובלת פיקוד הדרום, בניין רב קומות שהיה בשימוש ארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה.
מחבלי ארגון הטרור חמאס התקינו בבניין אמצעי איסוף מודיעין והציבו עמדות תצפית, לצורך מעקב אחר מיקום כוחות צה״ל במרחב ולקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחותינו.
טרם התקיפה, ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר, ומידע מודיעיני נוסף.
ארגוני הטרור ברצועה מפרים באופן שיטתי את הדין הבין לאומי, תוך ניצול ציני אכזרי של מוסדות אזרחיים ופעילות בנוכחות האוכלוסייה במקום.
צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה ובנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועה"
