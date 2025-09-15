ערוץ כאן 11 השיק את לוח התכנים לשנת תשפ"ו: סרט קולנוע ראשון ל"קופה ראשית", עונה שנייה ל"חוליגנים", סדרות דרמה מקוריות, פרויקטים דיגיטליים ותוכן תיעודי חדש

תאגיד השידור הישראלי חשף היום (ב') בכנס שנערך במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב את לוח התכנים לשנת תשפ"ו. בין ההכרזות הבולטות: סרט קולנוע ראשון לסדרה "קופה ראשית", עונה שנייה ל"חוליגנים", שורת דרמות מקור חדשות ותכנים ייחודיים לדיגיטל.

"קופה ראשית" בדרך למסך הגדול

גולת הכותרת של הכנס הייתה ההכרזה על תחילת צילומי הסרט "קופה ראשית". מדובר בסרט קולנוע באורך מלא שיתבסס על הסדרה הקומית המצליחה, ויעלה לאקרנים בקיץ הבא. עלילת הסרט תיקח את דמויות "שפע יששכר" מהסופר השקט ביבנה להרפתקה פרועה שתתחיל בתא מעצר ותימשך בסיפור בריחה מפתיע. זוהי הפעם הראשונה שתאגיד כאן מעביר סדרה למסך הגדול – עדות לפופולריות האדירה של "קופה ראשית", שנחשבת לסדרה הנצפית ביותר בתאגיד עם מאות מיליוני צפיות בכל הפלטפורמות.

טיזר "קופה ראשית- הסרט"

שורת דרמות חדשות

עונת 2025-2026 תכלול מגוון רחב של דרמות מקוריות. "מקום שמח" של נועה קולר ורם נהרי מביאה דרמה קומית על משבר גיל 40, "יקומות" של רועי כפרי מאחדת את עולמות ההומור הוויראליים שלו למסגרת טלוויזיונית. "החמאם" מתארת מחלקת צנחנים שמגלה בסיס נטוש בבקעת הירדן, "מרחב יאפה" מספרת סיפור פסיפס על דמויות שחייהן משתנים בעקבות אירוע טראגי"בהסתורה" עוסקת בקבוצת חרדים וחרדיות המנהלים חיים כפולים; ו"כל האימהות משקרות" מציגה סיפור על אם חד-הורית שמצטרפת לקבוצת כדורשת.

"חוליגנים" חוזרת לעונה שנייה

בכנס הוכרזה גם חזרתה של "חוליגנים", הדרמה שעסקה בעולם האוהדים הישראלי וצברה בעונתה הראשונה קרוב ל-12 מיליון צפיות. העונה החדשה צפויה להמשיך להעמיק במערכת היחסים המורכבת בין ספורט, חברה ואלימות.

טיזר "חוליגנים" עונה שנייה

תכנים חדשים לכאן דיגיטל

בכאן דיגיטל יעלו מספר פרויקטים ייחודיים: "שם טוב האבי 2" – המשך לאופרת הראפ של תמיר בר; "אואזיס במדבר" – קומדיית רשת בכיכובם של גאיה באר-גורביץ ויוגב יפת, ו"פילדלפי" – סדרה תיעודית בת שלושה פרקים על ההיסטוריה של הציר והשלכותיו הביטחוניות.

פרסים ותוכן תיעודי

במסגרת הכנס חולק פרס התאגיד לשנת 2025 לסדרת התעודה "המו"לים" של עמרי אסנהיים וגלעד טוקטלי, שתיעדה את אחורי הקלעים של עולם התקשורת הישראלי. מנכ"ל כאן, גולן יוכפז, אמר על הסדרה: "זה מסמך תיעודי מבהיל שיכול היה למצוא מקום רק בתאגיד שידור ציבורי נטול השפעות בעלי הון".

עוד נחשפו פרויקטים תיעודיים חדשים ובהם "ואנונו" – על סיפורו של מרדכי ואנונו, "אינתיפאדה" של בן שני ושי להב – על מלחמה שאיש לא רוצה לזכור, ו"החוקר והרב" – על הפרשה שבין אפרים ברכה לרב יאשיהו פינטו.

עם סרט קולנוע, דרמות מקור, עונות המשך, סדרות רשת ותוכן תיעודי מעורר עניין, כאן מציב לעצמו רף גבוה לשנה הקרובה וממשיך למצב את עצמו כאחד הגופים המשפיעים ביותר בנוף השידור הישראלי.