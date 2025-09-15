הכנסת אמיר אוחנה וראש מועצת שומרון יוסי דגן בסיור בפדואל: קריאה לריבונות מלאה ביהודה ושומרון והתנגדות נחרצת לתוכניות “גושי ההתיישבות״

ביקור דרמטי בשומרון: יו”ר הכנסת אמיר אוחנה (הליכוד) ביקר היום (רביעי) בשומרון יחד עם ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, במסגרת סיור ב”מרפסת של המדינה” ביישוב פדואל. במהלך הביקור הביע אוחנה תמיכה נחרצת בהחלת ריבונות מלאה ביהודה ושומרון, ויצא נגד יוזמות שמגבילות את המהלך לגושי ההתיישבות בלבד.

אוחנה הדגיש כי ויתורים טריטוריאליים אינם מביאים ביטחון אלא להיפך: “יש לנו זכות על כל הארץ, לא רק על גושי ההתיישבות. אם אין לנו זכות פה – אין לנו זכות בתל אביב והרצליה. פיסה אחר פיסה ויתרנו כדי לקבל שלום, וקיבלנו את השבעה באוקטובר. לא עוד.”

לדבריו, העומק האסטרטגי שמספקת יהודה ושומרון הוא חיוני לקיומה של מדינה קטנה וצרה כמו ישראל. “האויבים שלנו לא רואים הבדל בין ברקן ומעלה שומרון לבין תל אביב. בשבילם זו אותה פלסטין ‘מהים עד הנהר’. אנחנו נתנו להם סיבות לחשוב שהם צודקים – אוסלו, ההתנתקות – והתוצאה ידועה.”

עוד באותו נושא בכיר הפרלמנט האירופי ליוסי דגן: "הזמן הכי מתאים לריבונות" 13:41 | יותם דשא 1 0 😀 👏

ראש מועצת שומרון יוסי דגן חיזק את דבריו: “אחרי השבעה באוקטובר זה ברור שצריך ריבונות מלאה, ולא את הקשקוש של גושי ההתיישבות. זו מפה של מדינת טרור בלב הארץ. היישובים בשומרון הם חגורת המגן של מדינת ישראל. אם אין כאן יהודים – יהיה משהו אחר, כמו שקרה ברצועת עזה.”

לדבריו, החלת ריבונות אינה רק צדק היסטורי אלא גם תנאי להבטחת ביטחונה של ישראל: “השומרון שומר על קיומה של מדינת ישראל. יחד נביא ריבונות, בעזרת ה’.”