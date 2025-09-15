במערכת הביטחון מגיבים בחריפות לדברי אולמרט באל-ג'זירה ואומרים כי גם בנו של אל-חיה הוא מחבל, והיה יד ימינו של אביו ומעורב היטב בצמרת החמאס

מערכת הביטחון תוקפת בחריפות את ראש הממשלה והאסיר לשעבר אהוד אולמרט. גורמים במערכת מסרו כי בניגוד לדבריו של אולמרט – מדובר במחבל לכל דבר: "הוא היה יד ימינו של אביו, עשה את דברו והיה מודע היטב למה שקורה בצמרת חמאס. להבנתנו, במסגרת פעילותו היה מודע גם לטבח 7 באוקטובר", כך דווח באתר N12.

כזכור, בשבת אולמרט התראיין לרשת אלג'זירה, שם הביע צער ותנחומים על מות בנו ופציעת אשתו של ראש ארגון חמאס חליל אל-חיה במסגרת התקיפה בקטאר.

במסגרת הראיון אמר " ילד לא צריך להיות קורבן, וגם אשתו שנפגעה לא הייתה צריכה להיות קורבן. אנחנו נלחמים בטרור והם ייענשו כשיגיע הזמן, אבל המשפחה היא עניין אחר". למחרת אף נשאל אולמרט אם דבריו הוצאו מהקשרם או שמא הובנו לא נכון אך הוא הודה שאלו היו דבריו.