גורמים בכירים: המחלוקת בקבינט אינה על עצם המבצע – אלא על מה שצפוי ביום שאחריו; הרמטכ״ל זמיר מתנגד למשטר צבאי ברצועה ודורש חלופה אחרת

מה עושים ביום שאחרי בעזה. הרמטכ״ל התריע כי עד כה לא התקבלה החלטה ברורה על מטרתו הסופית של מבצע מרכבות גדעון ב', כך פרסם אמיר אטינגר ב־Ynet היום.

גורם בכיר סיפר ל'סרוגים' כי מאחורי הקלעים הוויכוח איננו על עצם הצורך בפעולה הצבאית או על מועד כניסת הכוחות הקרקעיים לעיר עזה במסגרת 'מרכבות גדעון ב', אלא על השאלה הבוערת: מה יקרה ביום שאחרי.

גורמים בכירים סיפרו ל"סרוגים" כי הרמטכ"ל זמיר מתנגד להקמת משטר צבאי ישיר ברצועה, ולאחר שהוא הציע בעבר מספר תוכניות אחרות הוא מכוון את הדיון אל הצורך בהיערכות מיידית לתרחיש שלאחר הקרבות. לדבריו, אם ישראל לא תגבש פתרון בר־קיימא כבר כעת, היא עלולה להיתקע במציאות בלתי רצויה של שליטה מלאה על מיליוני פלסטינים – מציאות שתהפוך את צה"ל לאחראי הישיר על אוכלוסייה אזרחית גדולה ותייצר אתגר ביטחוני, כלכלי ומדיני כמעט בלתי אפשרי.

בכירי מערכת הביטחון מציעים לבחון מתווים חלופיים – החל מהצבת מנגנון בינלאומי שיפקח על האזור, דרך מעורבות מדינות ערביות מתונות ועד יצירת מסגרת אזורית שתמנע את חזרת חמאס לשלטון. עם זאת, לא הוצגה עד כה תוכנית סדורה שעליה יש קונצנזוס בתוך הממשלה.

במערכת הפוליטית מעריכים כי הכניסה לעיר עזה היא עניין של ימים ספורים בלבד, ולכן ההכרעה על מתווה "היום שאחרי" אינה יכולה להידחות. גורם ביטחוני סיכם לסרוגים: "הקרבות יסתיימו, השאלה היא מי ישלוט ברצועה ביום שאחרי. אם לא נחליט עכשיו, נמצא את עצמנו עם אחריות שאין לנו עניין בה."