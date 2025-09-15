אזהרה ראשונה להיום בעזה: לאחר שאתמול פורסמו מספר אזהרות מפי דובר צה"ל בערבית והושמדו לפחות שלושה מגדלים, כולל תקיפה במתחם האוניברסיטה האיסלמית בעזה, נראה ש"סערת ההוריקן" ממשיכה גם היום.
בהודעה שהוציא דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי לפני שעה קלה נכתב:
"אזהרה דחופה לכל מי שטרם פינו את אזור נמל עזה ואת שכונת אל-רימאל בבלוקים 707, 708, 663 ו-782, ובפרט במגדל אל-ג'פרי, המסומן באדום, ובאוהלים הסמוכים לו, הממוקמים בצומת רחובות ג'אבר בן חייאן ורחוב עומר אל-מוח'תאר.
צה"ל יתקוף את הבניין בעתיד הקרוב עקב נוכחות תשתית טרור של חמאס בתוכו או לידו.
למען ביטחונך, עליך לפנות את הבניין מיד דרומה לכיוון האזור ההומניטרי באל-מאוואסי".
ע"פ דיווחים ערבים לאורך כל הלילה נמשכו תקיפות עזות של צה"ל באיזורים שונים ברצועה, ככל הנראה לקראת כניסה קרקעית המתוכננת כבר בימים הקרובים.
