בעקבות הפרסום על מעבדת סמים שאותרה בבית ראש הלשכה של השרה מאי גולן, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף: "אוי לאומה שנאלצת לראות את ילדיה גדלים מול דוגמה אישית כה רקובה"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב היום (שני) לפשיטה על משרדיה של השרה לשוויון חברתי מאי גולן ולפרסום לפיו נמצאה מעבדת סמים בבית של ראש לשכתה. בדבריו תקף את הממשלה על התנהלותה וקשר בין האירוע של גולן לפרשת קטארגייט.

"הממשלה הנוכחית רקובה מהצמרת ועד הבסיס, ריקבון שהולך ופושט לכל חלקי המגזר הציבורי" אמר בנט. "כאשר בלשכת ראש ממשלה יושבים שכירי קטאר בעיצומה של מלחמה, אין זה מפתיע שאצל ראש לשכת שרה אחרת נחשפת מאורת סמים".

"אוי לאומה שנאלצת לראות את ילדיה גדלים מול דוגמה אישית כה רקובה" הוסיף ותקף. "בקרוב ישראל תצא לדרך חדשה".

כאמור, הבוקר המשטרה הודיעה כי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עצרה עורך דין אחד ועיכבה נוספים, בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים והעסקה פיקטיבית במשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, בראשות השרה מאי גולן. במקביל, בחדשות 12 דווח כי מעבדת סמים אותרה בבית של מנהלת לשכתה.

על פי החשד, עובדי המשרד ואחרים היו מעורבים בקבלת כספים במרמה ובשימוש בהם לצרכים פרטיים. החקירה, שהחלה לפני מספר חודשים, עוסקת בין היתר בחשד להעסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.

הבוקר עברה החקירה לשלב הגלוי, ובעקבות כך נעצרו מספר חשודים בבתיהם. העצור, עורך דין המעורב בפרשייה, הועבר לחקירה במשרדי להב 433 ויובא בהמשך היום לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון.