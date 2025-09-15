הזמר והיוצר בן צור, אחת התגליות הגדולות של השנה, משחרר את הסינגל החדש "גאולה" שמחבר בין אמונה לפופ. עם מילים על הודיה, חבלי משיח וגאולה – ובדרך להופעה ראשונה בהיכל מנורה

הזמר והיוצר בן צור, שנחשב לאחת התגליות הגדולות של השנה האחרונה במוזיקה הישראלית, משחרר היום את הסינגל החדש שלו – "גאולה". השיר יוצא בעיצומה של תקופה מסחררת בקריירה שלו, רגע לפני הופעת הבכורה הגדולה ב-23 באוקטובר בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב.

האזינו לשיר החדש של בן צור – "גאולה"

מהרדיו לטיקטוק ועד לבמות הגדולות

בן צור הפך בשנה האחרונה לאחד השמות המדוברים במוזיקה המקומית. הלהיט "כל עכבה לטובה" כבש את הפלייליסטים של גלגלצ וכאן גימל, צבר יותר מ-11,000 שימושים בטיקטוק, הוביל את מצעדי יוטיוב במשך שבועות, והפך לאחד השירים המושמעים ביותר בארץ.

לצידו, שירים נוספים כמו "נשמות צמאות", "אצלנו זה ככה", "אבא", וכן שיתופי הפעולה עם אודיה ב-"סיפורי צדיקים" ועם אלייצור ב-"טאטע תטהר", הפכו את בן צור לקול בולט של דור צעיר שמחפש עומק אמוני גם במוזיקה הפופולרית.

"גאולה": בין הודיה לחבלי משיח

השיר החדש, "גאולה", מבטא את החיבור של בן צור לעולם האמונה. כבר בשורות הראשונות הוא פותח בהודיה: "כל יום מתעורר וזה פלא / תודה על עוד יום בעולם / על הטוב על הרע על חיים שכאלה"

בהמשך הוא שר על קבלה באמונה: "מקבל הכל רק בשמחה / לפעמים לשתוק זה הדיבור / אולי זה מה יביא את הברכה"

ואף מתייחס ישירות לנושאים משיחיים: "או, חבלי משיח כמה זה קרוב / יותר אני לא יכול לעזוב / הולך תמיד מאחורי השמש"

הפזמון – “לה לה לה לה לה, תביא תגאולה” – פשוט וקליט, אך גם מבטא כמיהה כנה לגאולה אישית וכלל ישראלית.

הופעה ראשונה בהיכל מנורה

ב-23 באוקטובר 2025 יעלה בן צור לראשונה על בימת היכל מנורה מבטחים. עבורו, מדובר בהגשמת חלום ובציון דרך משמעותי – ממועדוני הופעות קטנים אל אחת הבמות הגדולות בישראל, מול אלפי מעריצים שמלווים אותו בשנה האחרונה במסע שלו.

כשפופ ואמונה נפגשים

בן צור מצליח לשלב בין עולמות – מצד אחד כוכב פופ שמוביל את המצעדים, ומצד שני יוצר שמביא את עולמו הדתי והרוחני אל תוך השירים. עם "גאולה" החדש, רגע לפני הופעה במנורה, נדמה שהוא לא רק שר להמונים, אלא גם משמש כגשר בין תרבות הפופ לבין כמיהה אמונית עמוקה.