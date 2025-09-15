על רקע ההכנות לתמרון הקרקעי: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס היום (שני) להמשך המלחמה ברצועה והתכנון לכבוש את העיר עזה, כשהציג את חזונו ליום שאחרי מבצע "מרכבות גדעון ב'".
"ברגעים אלו, כשעם ישראל מתכונן לפתיחת השנה החדשה, אנו מתכנסים כאן בטקס ממלכתי כדי להביע תודה והערכה לשוטרי ישראל – אלה שנמצאים בחזית, מגלים אומץ לב ומסירות נפש, ושומרים על ביטחוננו יום ולילה" אמר בן גביר בטקס מצטייני המשטרה לרגל ראש השנה. "זוהי שעת כבוד לאומית, ובה אנו אומרים בקול ברור: העם אתכם, המדינה אתכם".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
"בתוך כל המשאבים והסיוע שלנו למשטרה השקענו גם בדיור לשוטרים בשדרות, באר שבע, בית שמש, ובשכונת נחלאות בירושלים. ובעזרת השם, אני כבר מתכנן את השכונה הבאה לשוטרים, שתהיה באחד המקומות היפים במזרח התיכון – נסיים את ההכרעה בעיר עזה, ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת מול הנוף של הים" הוסיף. לדבריו, "התיישבות מביאה ביטחון, והגיע הזמן להתיישבות יהודית בעזה. זה לא יהיה סתם דיור, זה יהיה סמל לאמונה ולחזון שלנו".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
חנן
אני בטוח שבן גביר הגיבור יקנה דירה עם נוף לים בעזה. קודם תטפל הפושעים ,הרוצחים,בגנבי הרכב. תעשה משהו מועיל. יש לנו מספיק סטיק טוק13:17 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
Milena dante
שלום לכל חבריי, אני מילנה דנטה. אני רוצה לשתף את העדות הנפלאה שלי על איך החזרתי את בעלי לחיים, אני רוצה לספר לאנשים מסביב לעולם שיש מטיל לחשים אמיתי באינטרנט...
שלום לכל חבריי, אני מילנה דנטה. אני רוצה לשתף את העדות הנפלאה שלי על איך החזרתי את בעלי לחיים, אני רוצה לספר לאנשים מסביב לעולם שיש מטיל לחשים אמיתי באינטרנט והוא עוצמתי ומקורי. שמו ד"ר אפטה. הוא עזר לי לאחרונה לבנות מחדש את הקשר עם בעלי שסילק אותי. כשיצרתי קשר עם החכם, הוא נתן לי ולבעלי לחש אהבה שאמר שאין לו שום קשר אליי, הוא התקשר אליי שוב והתחיל להתחנן. לכל מי שקורא את המאמר הזה וצריך עזרה, החכם יכול גם להציע כל סוג של עזרה כמו בנייה מחדש של נישואין וזוגיות, ריפוי כל מיני מחלות, תביעות משפטיות, הריון, קסמים, אנחנו עכשיו מאוד מרוצים מעצמנו. החכם גורם לו להבין כמה אנחנו אוהבים וצריכים אחד את השני. האיש הזה אמיתי וטוב. הוא יכול גם לעזור לכם לתקן את הקשר השבור שלכם. החזרתי את בעלי! זה היה כמו נס! בלי ייעוץ זוגי ובחיי האהבה שלנו אנחנו מסתדרים מצוין. צרו קשר עם האיש הנפלא הזה אם יש לכם בעיה. אתם יכולים גם לשלוח לו וואטסאפ ו-וייבר עם המספר הזה: (+447307347648).המשך 13:25 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דני
משהו ממש לא בסדר אצלו בראש. אני רוצה שהוא ועמית סגל יגורו שם. שני ג'ובניקים שבחיים שלהם לא עשו אימון פרט.13:19 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חנן
אני בטוח שבן גביר הגיבור יקנה דירה עם נוף לים בעזה. קודם תטפל הפושעים ,הרוצחים,בגנבי הרכב. תעשה משהו מועיל. יש לנו מספיק סטיק טוק13:17 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר