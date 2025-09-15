השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נשא דברים בטקס מצטייני המשטרה ואמר כי "התכנון שלי – נסיים את ההכרעה בעיר עזה, ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת מול הנוף של הים"

על רקע ההכנות לתמרון הקרקעי: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס היום (שני) להמשך המלחמה ברצועה והתכנון לכבוש את העיר עזה, כשהציג את חזונו ליום שאחרי מבצע "מרכבות גדעון ב'".

"ברגעים אלו, כשעם ישראל מתכונן לפתיחת השנה החדשה, אנו מתכנסים כאן בטקס ממלכתי כדי להביע תודה והערכה לשוטרי ישראל – אלה שנמצאים בחזית, מגלים אומץ לב ומסירות נפש, ושומרים על ביטחוננו יום ולילה" אמר בן גביר בטקס מצטייני המשטרה לרגל ראש השנה. "זוהי שעת כבוד לאומית, ובה אנו אומרים בקול ברור: העם אתכם, המדינה אתכם".

"בתוך כל המשאבים והסיוע שלנו למשטרה השקענו גם בדיור לשוטרים בשדרות, באר שבע, בית שמש, ובשכונת נחלאות בירושלים. ובעזרת השם, אני כבר מתכנן את השכונה הבאה לשוטרים, שתהיה באחד המקומות היפים במזרח התיכון – נסיים את ההכרעה בעיר עזה, ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת מול הנוף של הים" הוסיף. לדבריו, "התיישבות מביאה ביטחון, והגיע הזמן להתיישבות יהודית בעזה. זה לא יהיה סתם דיור, זה יהיה סמל לאמונה ולחזון שלנו".