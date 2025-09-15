באירוע ההשקה השנתי של תאגיד השידור הישראלי בתל אביב, התייחס לראשונה המנכ"ל גולן יוכפז לסערת האירוויזיון והצהיר כי ישראל תמשיך להשתתף בתחרות. בנוסף, חשף כי גולת הכותרת של לוח השידורים הקרוב תהיה שידורי מונדיאל 2026

הבוקר (ב'), התקיים במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב אירוע ההשקה השנתי של תאגיד השידור הישראלי. את האירוע הנחו מאיה בצלאל וקותי סבג, ובמהלכו נחשפו לראשונה הסדרות, הסרטים, התוכניות והפרויקטים החדשים שיעלו בשנה הקרובה בתאגיד.

האירוע משך מאות יוצרים, מפיקים, שחקנים, עיתונאים ועובדי התאגיד, ופתח באופן רשמי את עונת השידורים הקרובה.

התייחסות ראשונה לסערת האירוויזיון

לראשונה מאז פרסומים על מדינות ששוקלות את השתתפותן באירוויזיון אם ישראל תיקח בו חלק, התייחס לנושא מנכ"ל כאן, גולן יוכפז. בדבריו הבהיר:

"מאז שקם התאגיד, ישראל היא אחת המשתתפות המצליחות ביותר בתחרות האירוויזיון – בשבע השנים האחרונות הגיעו הנציגים והשירים למקום החמישי, השלישי, השני והראשון. אין סיבה שישראל לא תמשיך להיות חלק משמעותי באירוע התרבותי הזה, שאסור שיהפוך פוליטי".

"אין עוד גוף תקשורת שמביא מגוון כזה"

מעבר לאירוויזיון, יוכפז בחר להדגיש את עוצמת התאגיד ומרכזיותו בשיח הישראלי: "אין עוד גוף תקשורת בישראל שמביא מגוון עצום כזה של תכנים, שמתארים באופן העמוק ביותר את החברה הישראלית, עם מיליארדי צפיות והאזנות בכל הפלטפורמות – דיגיטל, טלוויזיה ורדיו. גם השנה כאן יביא תוכן פורץ דרך, מעורר מחשבה ומהנה".

מונדיאל 2026 – פרויקט השיא

בין התכנים המרכזיים הצפויים בשנה הקרובה, הדגיש יוכפז את זכויות השידור למונדיאל 2026. לדבריו, מדובר באחד ממבצעי השידור הגדולים בתולדות תאגיד השידור הישראלי, שימשוך אליו קהל עצום בישראל.

אירוע ההשקה הציב במרכזו שני מסרים ברורים: מחויבות להמשך השתתפותה של ישראל באירוויזיון, לצד הצגת מונדיאל 2026 כפרויקט דגל חסר תקדים. המסר של יוכפז היה חד – תאגיד השידור כאן מתכוון להמשיך להביא לצופים בישראל תוכן מגוון, חדשני ובעל משמעות תרבותית.