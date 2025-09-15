רגע לפני סגירת הרשימות, קונור מקגרגור הודיע כי הוא פורש מהמירוץ לנשיאות אירלנד: "זו לא החלטה קלה, אבל היא ההחלטה הנכונה כרגע. אני מבטיח שאלה לא יהיו הבחירות האחרונות שלי"

אכזבה: כוכב ה-UFC קונור מקגרגור הודיע הבוקר (שני) כי הוא פורש מהמירוץ ולא יתמודד בבחירות לנשיאות אירלנד שיתקיימו באוקטובר הקרוב. הודעתו מגיעה רגע לפני סגירת רשימות המתמודדים בבחירות לנשיאות, כשמקגרגור היה אמור להציג היום את מועמדותו לפרלמנט האירי ולמועצות המקומיות, במטרה לזכות במספיק תמיכה להיכלל בין המועמדים.

לפי החוק באירלנד, מועמד לנשיאות חייב לקבל תמיכה מ־20 חברי פרלמנט או מארבע מועצות מקומיות לפחות. בפוסט שכתב ברשתות החברתיות מקגרגור הסביר כי "אירלנד עברה שינויים רבים בשנים האחרונות, אבל היא עדיין מוגבלת בחוקה מיושנת שנאכפת בצורה בררנית. היא מנוצלת כדי למנוע בחירות דמוקרטיות אמיתיות לנשיאות, ולא מאפשרת למתמודדים חדשים להיכנס למירוץ. אחרי הרבה מחשבות ולאחר שהתייעצתי עם משפחתי, החלטתי להסיר את מועמדותי".

"זו לא החלטה קלה, אבל היא ההחלטה הנכונה כרגע. אמנם לא אתמודד בבחירות הללו, אבל המחוייבות שלי לאירלנד לא תסתיים כאן" הוסיף. "אני מבטיח לאזרחי אירלנד שאלה לא יהיו הבחירות האחרונות שלי, ואתם תראו אותי שוב בעתיד נלחם למען זכויותכם ולמען האינטרסים של בני עמנו. זה לא הסוף, אלא ההתחלה של המסע הפוליטי שלי. וזה מרתון, לא ספרינט".