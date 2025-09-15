מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כחלק מביקורו המדיני בארץ. הפגישה נערכת אחרי שהלילה הנשיא טראמפ אמר כי "ישראל צריכים להיזהר"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בשעה זו (שני) עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, כחלק מביקורו המדיני בישראל. בהמשך היום שרי הקבינט המצומצם יצטרפו גם כן לפגישה, ובסופה ראש הממשלה ומזכיר המדינה צפויים לשאת הצהרה משותפת לתקשורת.

אחרי סיום הפגישה עם נתניהו ושרי הקבינט, רוביו צפוי להיפגש גם עם יו"ר הכנסת אמיר אוחנה וכן עם נציגי משפחות החטופים. עוד ישתתף בטקס חנוכת "דרך עולי הרגל" בעיר דוד. מחר רוביו יטוס ללונדון, שם יצטרף לביקורו המדיני של טראמפ בבריטניה.

הפגישה של נתניהו ורוביו מגיעה אחרי שבמהלך הלילה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לתקיפה של צה"ל בקטאר ושלח מסר אזהרה לישראל. לדבריו, "ישראל צריכה לעשות משהו בנוגע לחמאס, אבל קטאר היא בעלת ברית נהדרת של ארה"ב. הרבה אנשים לא יודעים את זה, ואמרתי לאמיר קטאר – אתם צריכים יחסי ציבור טובים יותר'. אנשים אומרים עליהם דברים רעים. ישראל וכל האחרים צריכים להיות זהירים מאד – כשאנחנו תוקפים אנשים, אנחנו חייבים להיות זהירים".

אמש, לפני המראתו מוושינגטון, רוביו התייחס לנושאים שצפויים לעלות בפגישותיו – בראשם המלחמה בעזה. "מערכת היחסים בין ארה"ב לישראל חזקה מאד, ותמשיך להיות חזקה. הנשיא רוצה שהמלחמה הזו תסתיים, והוא רוצה שכל 48 החטופים – החיים והמתים – ישוחררו" אמר רוביו. "ברור שאנחנו מוטרדים אחרי אירועי השבוע האחרון, הוא לא אהב את איך שזה קרה והביע את דעתו על כך בפומבי. יש חשש שזה ישפיע על המגעים לשחרור החטופים, להיפטר מחמאס, ולסיים את המלחמה. זו העדיפות של הנשיא טראמפ. אבל זה לא ישפיע על היחסים שלנו עם ישראל".

רוביו הבהיר כי "אני הולך להציג את העמדות של הנשיא – שהוא רוצה שחמאס יובס, שהמלחמה תסתיים, שכל החטופים ישובו הביתה – ושהכל יקרה בו זמנית. הוא רוצה את כל החטופים משוחררים עכשיו, לא 5 ואז עוד 10 וכן הלאה".