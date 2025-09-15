שינויי תנועה משמעותיים במרכז ירושלים: החל מהיום קטע מרכזי מרחוב המלך ג'ורג' ייסגר לתנועת כלי רכב לצמיתות ובסוף יהפוך למדרחוב. שינויים מהותיים בחבורה הציבורית במרכז העיר

לתשומת לב הירושלמים והמבקרים בבירה: במסגרת פיתוח הקו הכחול של הרכבת הקלה בירושלים, החל ממחר, יום ב', ה-15.9.2025 יחלו העבודות להקמת המסילות ברחובות המלך ג'ורג ושטראוס בקטע, שבין בן יהודה לבין הנביאים, וכריית מנהרה באורך 2 ק"מ בצומת הרחובות יפו-שטראוס.

לצורך ביצוע עבודות אלה ייסגרו לתנועת תחבורה ציבורית הרחובות המלך ג'ורג' ושטראוס (בקטע שבין בן יהודה לבין הנביאים). קווי התחבורה הציבורית יוסטו לצירים חלופיים במרכז העיר שהוכנו במיוחד למטרה זאת.

בסיום העבודות יהפכו הרחובות המלך ג'ורג' ושטראוס למדרחוב שוקק חיים עם רכבת קלה – כמו רחוב יפו.

הקו האדום של הרכבת הקלה יפעל במתכונת רגילה.

העבודות יתבצעו בשני שלבים עיקריים:

שלב ראשון: ביצוע העתקת תשתיות על ידי חברת מוריה- החברה לפיתוח ירושלים, החלפה ושדרוג תשתיות בתת הקרקע במקטע. העבודות יבוצעו בימים א'-ה' בין השעות 7:00 – 19:00 ובימי ו' לפי הצורך. כמו כן, ברחוב שטראוס יוקם פורטל כניסה למנהרה. בסיום שלב זה יבוצע פיתוח חדש של הסביבה העירונית ובין היתר – מדרכות, נוי, ספסלים ותאורת רחוב. עבודות לילה יתקיימו בעיקר בצמתים, בהתאם להנחיות משטרת ישראל.

שלב שני: הנחת מסילות על ידי זכיין הקו הכחול – בשלב זה יבוצעו עבודות להתקנת מסילות, הקמת תחנות חדשות ומערכות רכבתיות בתוואי הרכבת עם הפרעה מינימלית לתנועת כלי הרכב והולכי הרגל בסביבה.

הסדרי תנועה חדשים:

• קטע הרחובות המלך ג'ורג' ושטראוס, בין רחוב בן יהודה לרחוב הנביאים, ייסגר לתנועת תחבורה ציבורית וכלי רכב לצמיתות.

• ברחוב המלך ג'ורג', בקטע שבין שמואל הנגיד ובן יהודה לכיוון צפון:

o תותר תנועת תחבורה ציבורית בלבד

o לא יתאפשר מעבר רכב פרטי אשר יוסט לרחוב שמואל הנגיד

• ברחוב המלך ג'ורג', משטראוס ועד שמואל הנגיד לכיוון דרום:

o ייסגר לתנועת תחבורה ציבורית וכלי רכב

o קווי התחבורה הציבורית יוסטו לרחובות עליאש ושמואל הנגיד

• במהלך כל תקופת העבודות תישמר נגישות הולכי הרגל והעסקים יפעלו כרגיל

שינויים בתחבורה ציבורית ומעקפים:

בשל סגירת הרחובות המלך ג'ורג' ושטראוס לתנועה לכיוון דרום, הוכשרו צירים חלופיים ובוצעו התאמות במסלולי האוטובוסים במרכז העיר.

• ציר חלופי מזרחי: קווים יעברו דרך רחובות דוד המלך, שלמה המלך, שבטי ישראל והנביאים.

• ציר חלופי מערבי: קווים יעברו דרך המלך ג'ורג' / שמואל הנגיד, בצלאל (לכיוון הר הצופים), עליאש, כי"ח והנביאים. כמו כן, קווים יסעו דרך המלך ג'ורג' / שמואל הנגיד, עליאש, ני"ח והנביאים.

בשל השינוי בהסדרי התנועה יבוצעו התאמות ושינויים בתנועת התחבורה הציבורית במרחב.

המידע לגבי השינויים במסלולי קווי האוטובוסים יופץ לציבור במגוון אמצעים לרבות דיילים, מודעות בעיתונים, עלונים ואמצעים דיגיטליים.

כמו כן, במסגרת העבודות יינתנו מקומות חניה חלופיים בחניון ברח' המעלות, זאת חלף חניות שצפויות להתבטל בעת העבודות ברח' שמואל הנגיד.

פרויקט הקו הכחול

פרויקט הקו הכחול כולל הקמה של מסילת רק"ל חדשה באורך 24 ק"מ עם 40 תחנות חדשות וצפוי לשרת כ-250,000 נוסעים ביום בתדירות גבוהה ואמינה באמצעות 3 קווי שירות חדשים:

• גילה – רמות

• מלחה – הר הצופים

• גבעת המטוס – הדסה עין כרם

3 קווי השירות של הקו הכחול יצטרפו ל-5 קווי השירות של הקו האדום והקו הירוק, ויחד ייצרו את רשת הרכבות הקלות הראשונה והמתקדמת בישראל בסטנדרט בינלאומי.