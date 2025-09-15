חדשות 12 מובילה את המהדורות עם 13.5%,. אחרי סיום העונה של 'האח הגדול', "מאסטר שף" בראש הפריים טיים, ו"הפטריוטים" ממשיכה להתחזק עם 7.6% צפייה. רשת 13 רק במקום השלישי

נתוני הרייטינג מהיממה האחרונה מצביעים שוב על שליטתה של חדשות 12 במהדורות הערב, כאשר מהדורת קשת מובילה עם 13.5%. אחריה ניצבת חדשות 14 עם 7.3%, חדשות 13 עם 4.8% וחדשות 11 (כאן) עם 3.4%. חדשות i24News קיבלו 0.9%.

אחרי סיום העונה של התכנית 'האח הגדול', ערוץ 13 חוזר למקום בו הוא היה לפני עליית התכנית, המקום השלישי. על פי הנתונים, בפריים טיים מובילה התוכנית "מאסטר שף" בקשת 12 עם 17.7%. התוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 השיגה 7.6%. ברשת, הסרט "מה קרה לצה"ל?" רשם 5.3%, ואילו "המרדף" בכאן קיבל 4.4%. בערוץ 14 בלטה גם התוכנית "פתחי את שי" עם 4.9%.

בגזרת הלייט נייט: "גיא פינס" בקשת 12 הובילה עם 8.4%, "הצינור" ברשת 13 הגיע ל־4.2%, "סטורי לילה" בערוץ 15 רשם 3.6%, ו"חדשות הלילה" בכאן סיים את הטבלה עם 2.4%.