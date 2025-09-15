נתוני הרייטינג מהיממה האחרונה מצביעים שוב על שליטתה של חדשות 12 במהדורות הערב, כאשר מהדורת קשת מובילה עם 13.5%. אחריה ניצבת חדשות 14 עם 7.3%, חדשות 13 עם 4.8% וחדשות 11 (כאן) עם 3.4%. חדשות i24News קיבלו 0.9%.
אחרי סיום העונה של התכנית 'האח הגדול', ערוץ 13 חוזר למקום בו הוא היה לפני עליית התכנית, המקום השלישי. על פי הנתונים, בפריים טיים מובילה התוכנית "מאסטר שף" בקשת 12 עם 17.7%. התוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 השיגה 7.6%. ברשת, הסרט "מה קרה לצה"ל?" רשם 5.3%, ואילו "המרדף" בכאן קיבל 4.4%. בערוץ 14 בלטה גם התוכנית "פתחי את שי" עם 4.9%.
בגזרת הלייט נייט: "גיא פינס" בקשת 12 הובילה עם 8.4%, "הצינור" ברשת 13 הגיע ל־4.2%, "סטורי לילה" בערוץ 15 רשם 3.6%, ו"חדשות הלילה" בכאן סיים את הטבלה עם 2.4%.
שון כהן.
שערוץ 14 היום נחשב לערוץ מוביל ובצדק רק שם אתה יכול לשמוע באמת חדשות טובות ולא משנה ימין או שמאל חדשות טובות וחבל שרק 14 נותן את כל האמת היידה...
שערוץ 14 היום נחשב לערוץ מוביל ובצדק רק שם אתה יכול לשמוע באמת חדשות טובות ולא משנה ימין או שמאל חדשות טובות וחבל שרק 14 נותן את כל האמת היידה 14 לראש הטבלה.המשך 10:00 15.09.2025
