מפקד הגירוש מגוש קטיף, אלוף במיל' גרשון הכהן גיבה את דוד זיני ותקף את ההתנגדויות למינויו לראש השב"כ: "איום על ערכי האליטה הליברלית"

מפקד הגירוש מגוש קטיף, אלוף במילואים גרשון הכהן, חברו של דוד זיני, התייחס הבוקר למתקפה נגד מינויו של זיני לראש השב"כ, בשיחה ברדיו קול ברמה.

לדבריו, "הוא איש חזק, משפחתו חזקה, וזה לא מה שמפחיד אותם. ההתנגדויות למינויו הן של מנהיגי האליטה הליברלית שרואים בזיני איום על מערכת הערכים שלהם. רוב העם חושב אחרת מהם ולכן הם מתנגדים בכל הכוח".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: לירן וינשטיין, סרוגים)

הכהן הוסיף כי "זיני לא יפגע בדמוקרטיה, הוא יודע מהי חובתו כמייצג תפקיד ממלכתי. יש לשב"כ כל כך הרבה אתגרים, נעזוב את מה ששולי לתפקיד".

בהמשך השיחה התייחס הכהן גם לרקע הדתי של זיני ולאירועי 7 באוקטובר: "אדם שאין לו חוויה דתית, איך הוא יבין את המניע הדתי של סינוואר וכל שאר האויבים שלנו שנלחמים נגדנו ממקום כזה? אם היו אנשים בראש מערכת הביטחון שמבינים את זה – אולי גם היה נמנע ה־7 באוקטובר".