רשות שדות התעופה הודיעו על תרגיל פירוטכני שיתקיים הערב (שני) בשדה התעופה רמון.
התרגיל יתקיים בין השעות 18:30 ל-23:00, ובזמן התרגיל נמל התעופה ייסגר ולא תתקיימנה המראות ונחיתות. עוד הזהירו כי "במהלכו של התרגיל ישמעו קולות ירי ופיצוצים".
כזכור, בשבוע האחרון המרחב האווירי בשדה התעופה רמון נסגר 3 פעמים עקב חדירת כטב"מים ששוגרו מתימן. ביום ראשון האחרון כטב"מ של החות'ים פגע בשדה התעופה, כשאדם בן 50 נפצע באורח קל ונזק נגרם לאולם הנוסעים. מחקירת האירוע עלה כי הכטב"מ שחדר לרמון זוהה במערכות ככלי ידידותי ולכן לא הופעלה אזעקה ולא שוגרו מיירטים.
