שיא שערים, שלושער ראשון מאז עונת האליפות, ומספר משחקים רצופים עם הבקעה, הפועל באר שבע לוהטת מתחילת העונה בליגה: המספרים המלאים

הפועל באר שבע הביסה אתמול (ראשון) 1:5 את הפועל ירושלים באצטדיון טדי, במסגרת המחזור השלישי של ליגת העל. שלושער של דן ביטון, שער של גיא מזרחי ועצמי של נדב זמיר קבעו מספר שיאים היסטוריים.

במחזור הראשון האדומים ניצחו 2:4 את מכבי נתניה, במחזור השני מחצו 0:7 את עירוני טבריה (שהובסה לפני יומיים 1:4 בידי מכבי תל אביב) ואתמול כאמור 5:1 על הפועל ירושלים.

הנתונים המלאים של הפועל באר שבע

הפועל באר שבע עם 16 שערי ליגה בשלושת המשחקים הראשונים, שיא היסטורי. השיא הקודם היא שייך למכבי תל אביב ונקבע ב-1952 כשהצהובים הבקיעו 15.

אם לא נלך על המחזורים הראשונים, אז 25 שנה עברו מאז הפועל פתח תקווה הבקיעה 16 שערים בשלושה משחקים עוקבים בעונת 1999/00.

דן ביטון הוא מלך שערי הליגה עם חמישה שערים, גם במקום השני יש שחקן של הפועל באר שבע, זאהי אחמד עם שלושה, שחולק את המקום עם מספר שחקנים נוספים. השערים צפויים שלושת הראשונים שייכים למלכת הנגב, ביטון (4.17) כמעט פי 2 מהשני, איגור זלטאנוביץ' (2.18) ואחמד שלישי (2.15) מוחמד אבו רומי מעירוני קריית שמונה הוא השחקן הראשון ברשימה מחוץ לבאר שבע (2.11)

כל המבקיעים של באר שבע: דן ביטון (5) זאהי אחמד (3) איגור זלטאנוביץ' (2) , קינגס קנגווה (2) גיא מזרחי (1) הלדר לופס (1). שבעה מבשלים שונים יש לבאר שבע כל אחד עם אחד.

זה היה המשחק השמיני ברציפות שדן ביטון מבקיע, מדובר בשיא מועדון. זה היה השלושער הראשון של הפועל באר שבע מאז המחזור האחרון בעונת האליפות האחרונה (2017/18), אז גיא מלמד שחקן מכבי חיפה היום כבש את השלושער מול מכבי נתניה.

בשבוע הבא יפגשו הפועל באר שבע את בני סכנין לפני הקרב הגדול מול מכבי חיפה, האם השנה הקבוצה של אלונה ברקת תלך עד הסוף?