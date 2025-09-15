ראש עיריית רמלה מיכאל וידל הודיע כי יקרא לכיכר בעיר על שמו של צ'ארלי קירק: "הותיר אחריו מורשת של נתינה, מחויבות לזולת ואהבה גדולה למדינת ישראל ולעם ישראל"

מחווה ישראלית: ראש עיריית רמלה מיכאל וידל הודיע הבוקר (שני) כי החליט לשנות את שמה של כיכר בעיר לזכרו של פעיל הימים האמריקני צ'ארלי קירק, שנורה למוות בשבוע שעבר באוניברסיטת יוטה.

"כראש עיריית רמלה החלטתי להנציח את זכרו של צ’ארלס 'צ’ארלי' ג’יימס קירק – אוהב ישראל אמיתי, איש של ערכים וחברות – ולקבוע כי הכיכר שבסוף רחוב גולדה מאיר פינת האילנות תיקרא על שמו" אמר וידל. "צ’ארלי, שנרצח באכזריות במעשה מזעזע, הותיר אחריו מורשת של נתינה, מחויבות לזולת ואהבה גדולה למדינת ישראל ולעם ישראל. דווקא בימים אלו, כשהמלחמה מזכירה לכולנו את מחיר השנאה והאלימות, אנו בוחרים להאיר את דרכו של צ’ארלי – דרך של אמונה, תקווה ואהבת אדם".

"בקרוב נקיים טקס רשמי בעיר להנצחתו, ונזמין את תושבי רמלה וכל ידידיו לחלוק כבוד אחרון ולהצדיע לאדם שדמותו ומעשיו ימשיכו ללוות אותנו עוד שנים רבות" הוסיף. "כיכר צ’ארלי קירק תהיה סמל להוקרה, לזיכרון ולידידות האמיצה שגילה לישראל".