הרץ הישראלי אימרו עלמיה סיים הלילה (בין ראשון לשני) במקום ה-4 באליפות העולם באתלטיקה בטוקיו, 10 שניות ממדליה. עלימה סיים עם 2:10:03, כשאוואני האיטלקי סיים עם 2:09:53 ולקח את הארד.

גשאו איילה שהיה ביחד איתו בדבוקה המובילה סיים במקום ה-7. מארו טפרי (מכבי ת״א) נאלץ להפסיק את הריצה בסביבות ה-35 קילומטר לאור פציעה בשריר האחורי שסחב עוד מההכנות.

לאחר מכן אדוה כהן (מכבי ת״א) קובעת שיא ישראלי חדש ב-3,000 מ׳ מכשולים עם תוצאה של 9:19.90 דקות. כהן סיימה במקום השישי במקצה שלה ופספסה במקום אחד בלבד את ההעפלה לגמר.