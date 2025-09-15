לקראת תחילת התמרון הקרקעי של צה"ל, דווח כי חמאס העביר חלק מהחטופים אל מעל הקרקע – כדי להקשות על הצעדים הישראלים

בחמאס נערכים לתחילת התמרון הקרקעי של צה"ל בעיר עזה – והעביר חלק מהחטופים אל מעל הקרקע כדי להקשות על הצעדים הישראלים. כך דווח הבוקר (שני) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, שמבוסס על דבריהם של גורמים פלסטיניים ברצועה, חלק מהחטופים שהועברו למעל הקרקע מוחזקים בבתים, וחלק באוהלים.

במקביל דווח כי חמאס מנסה לייצר לישראל "מארב לגיטימציה" – מצב שבו פגיעות באזרחים פלסטינים ינוצלו להגברת הלחץ הבין-לאומי על ישראל לעצור את הלחימה. כדי לעשות זאת, ארגון הטרור שואף להשאיר כמה שיותר תושבים בצפון הרצועה ולמנוע את פינויים דרומה.

בין היתר נטען כי חמאס עושה שימש באיומים, בהפצת תכנים תקשורתיים שקוראים לתושבים להישאר בבתיהם, ואף בפעולות אלימות כלפי תושבים שמבקשים לעזוב, כולל איומים בהוצאה להורג. למרות זאת, בצה"ל מעריכים כי מאות אלפי עזתים כבר עזבו את בתיהם ועוברים לאזורים ההומניטריים בדרום הרצועה.