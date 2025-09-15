הממשלה הודיעה לבג"ץ כי תסכים לדון בהצעת השופטים על הדחתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ולחזור לוועדת גרוניס על הנושא – בתנאי שתוכל להתכנס ללא שר משפטים לשעבר, ועם דדליין של שבועיים לסיום ההליך

אחרי צו הביניים: הממשלה הודיעה לבג"ץ הלילה (שני) כי היא תסכים לדון בהצעת השופטים על הדחתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ולחזור לוועדת גרוניס על הנושא. עם זאת, הוצבו מספר תנאים להסכמה לכך.

לפי הודעת הממשלה, ההסכמה לחזרה להליך הקודם של כינוס וועדת גרוניס – ששונה בהחלטת הממשלה לאחר שלא הצליחו למצוא שר משפטים לשעבר שיסכים לקחת חלק בוועדה – מותנית בכך שהוועדה תוכל להתכנס ללא שר משפטים לשעבר או יועץ משפטי, ואם ההליך יוכל להיגמר תוך שבועיים מפניית הממשלה לוועדה.

בממשלה טענו כי הצווים שהוצאו נגד הדחתה של היועמ"שית הם "מנוגדים חזיתית לרעיון הדמוקרטי שלפיו זכות הציבור לבחור בכנסת שתמנה ממשלה, שתוכל לסטות מבחירות הדור הקודם. הצווים מנוגדים לתקנות המדינה ואוסרים על הממשלה לתקן טעויות עבר". עוד נטען כי "צווים אלה מנוגדים לעיקרון הבסיסי ביותר שלפיו הפה שאסר הוא הפה שהתיר, עיקרון שבשמו בית המשפט הופך עוד ועוד הלכות שהשכילו לקבוע שופטי העליון בעבר – לרבות שינוי כללי משחק תוך כדי משחק ביחס לסמכויות בית המשפט".

למרות זאת, בממשלה אמרו כי "נוכח הצורך הדחוף בפעולתו התקינה של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, ובפרט בעת מלחמה עצימה שבה שרויה המדינה, ולנוכח העובדה שעו"ד בהרב מיארה לא מקיימת יחסי עבודה כלל עם הממשלה – וכל יום שעובר במצב זה גורם נזק כבד למדינה ולכלל אזרחיה, הממשלה מוכנה משיקולים מעשיים לצורך חיסכון בזמן ותחת מחאה, לקיים דיון בהצעתו הדיונית של בית המשפט – ככל שתתגבש להצעה ברורה ושלמה שתבטיח את ביצוע הליך ההיוועצות באופן מהיר".