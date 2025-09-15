אחרי צו הביניים: הממשלה הודיעה לבג"ץ הלילה (שני) כי היא תסכים לדון בהצעת השופטים על הדחתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, ולחזור לוועדת גרוניס על הנושא. עם זאת, הוצבו מספר תנאים להסכמה לכך.
לפי הודעת הממשלה, ההסכמה לחזרה להליך הקודם של כינוס וועדת גרוניס – ששונה בהחלטת הממשלה לאחר שלא הצליחו למצוא שר משפטים לשעבר שיסכים לקחת חלק בוועדה – מותנית בכך שהוועדה תוכל להתכנס ללא שר משפטים לשעבר או יועץ משפטי, ואם ההליך יוכל להיגמר תוך שבועיים מפניית הממשלה לוועדה.
בממשלה טענו כי הצווים שהוצאו נגד הדחתה של היועמ"שית הם "מנוגדים חזיתית לרעיון הדמוקרטי שלפיו זכות הציבור לבחור בכנסת שתמנה ממשלה, שתוכל לסטות מבחירות הדור הקודם. הצווים מנוגדים לתקנות המדינה ואוסרים על הממשלה לתקן טעויות עבר". עוד נטען כי "צווים אלה מנוגדים לעיקרון הבסיסי ביותר שלפיו הפה שאסר הוא הפה שהתיר, עיקרון שבשמו בית המשפט הופך עוד ועוד הלכות שהשכילו לקבוע שופטי העליון בעבר – לרבות שינוי כללי משחק תוך כדי משחק ביחס לסמכויות בית המשפט".
למרות זאת, בממשלה אמרו כי "נוכח הצורך הדחוף בפעולתו התקינה של מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, ובפרט בעת מלחמה עצימה שבה שרויה המדינה, ולנוכח העובדה שעו"ד בהרב מיארה לא מקיימת יחסי עבודה כלל עם הממשלה – וכל יום שעובר במצב זה גורם נזק כבד למדינה ולכלל אזרחיה, הממשלה מוכנה משיקולים מעשיים לצורך חיסכון בזמן ותחת מחאה, לקיים דיון בהצעתו הדיונית של בית המשפט – ככל שתתגבש להצעה ברורה ושלמה שתבטיח את ביצוע הליך ההיוועצות באופן מהיר".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
הדובר
אנו ממתינים לפיטוריו של יצחק עמית העבריין. הובא לידיעת בג"ץ הנושא. במידה ובג"ץ ינסה לפעול מחוץ לחוק יוקפאו סמכויותיו לאלתר.08:48 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הדובר
במידה ובג"ץ לא יכבד את החוק, אל נא יצפה שיכבדו את חוקיו.08:47 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הדובר
המינוי של עמית פסול! לפי מיארה. מיארה תודה שעזרת לפטר את יצחק עמית.08:46 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הדובר
מיארה פסלה את מינוי מפכ"ל המשטרה, פלד. לדבריה "מפכ"ל צריך לשמש דוגמה ומופת ולהיות נקי מכל רבב". על אחת כמה וכמה נשיא בית המשפט, עמית, שנכח בפרשת ניגוד עניינים. המינוי של...
מיארה פסלה את מינוי מפכ"ל המשטרה, פלד. לדבריה "מפכ"ל צריך לשמש דוגמה ומופת ולהיות נקי מכל רבב". על אחת כמה וכמה נשיא בית המשפט, עמית, שנכח בפרשת ניגוד עניינים. המינוי של עמית פסול! אין להפריד איפה ואיפה.המשך 08:46 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הדובר
לצערינו איננו יכולים לקבל את דבר בג"ץ, עד לפיטוריו של יצחק עמית.08:45 15.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר