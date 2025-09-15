נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לתקיפה הישראלית בדוחא ואמר כי "קטאר היא בעלת ברית נהדרת של ארה"ב. ישראל וכל האחרים צריכים להיות זהירים מאד"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הלילה (שני) פעם נוספת לתקיפה הישראלית בדוחא, כששלח מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו לפיו "ישראל צריכה להיזהר".

דבריו של טראמפ נאמרו במהלך שיחה עם כתבים בניו ג'רזי, לפני טיסתו חזרה לבית הלבן. "ישראל צריכה לעשות משהו בנוגע לחמאס, אבל קטאר היא בעלת ברית נהדרת של ארה"ב" אמר הנשיא. "הרבה אנשים לא יודעים את זה, ואמרתי לאמיר קטאר – אתם צריכים יחסי ציבור טובים יותר'. אנשים אומרים עליהם דברים רעים".

"ישראל וכל האחרים צריכים להיות זהירים מאד" הוסיף והזהיר. "כשאנחנו תוקפים אנשים, אנחנו חייבים להיות זהירים".