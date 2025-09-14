התרעות הופעלו, בעקבות חדירת כלי טיס לשטח האווירי של ישראל במרחב אילת.
על פי הדיווחים, אזעקות הופעלו בעיר אילת בעקבות זיהוי אפשרי של חדירת כלי טיס מכיוון מזרח.
התרעות נוספות:
ממערכת הביטחון נמסר כי הופעלו אזעקות נוספות באזור היישוב באר אורה בערבה.
אזעקות הופעלו באזור אילת ומרחב הערבה, בעקבות זיהוי אפשרי של חדירת כלי טיס
