התרעות הופעלו, בעקבות חדירת כלי טיס לשטח האווירי של ישראל במרחב אילת.

על פי הדיווחים, אזעקות הופעלו בעיר אילת בעקבות זיהוי אפשרי של חדירת כלי טיס מכיוון מזרח.

התרעות נוספות:

ממערכת הביטחון נמסר כי הופעלו אזעקות נוספות באזור היישוב באר אורה בערבה.