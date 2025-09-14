פחות משנה לאחר נפילתו של הרב אבי גולדברג בלבנון, אלמנתו רחל, שנותרה עם שמונת ילדיהם, בישרה כי החליטה להקים בית חדש ולהתחתן

סיפור של אובדן, תקומה ותקווה: לפני פחות משנה איבדה רחל גולדברג את בעלה, הרב אבי גולדברג – מחנך, רב צבאי ולוחם – שנפל בקרב בדרום לבנון. ימים ספורים לפני שנהרג, הצליח הרב גולדברג לרגש את עם ישראל כששלח דרישת שלום מרגשת למשפחתו באמצעות כתב שטייל עמו בקווי הלחימה.

מאז האובדן הגדול נותרה רחל עם שמונת ילדיהם המשותפים, כשהיא מתמודדת עם הכאב והחוסר. כעת, היא בישרה כי החליטה להקים בית חדש ולהינשא מחדש – צעד אמיץ שמסמל מעבר מאבל כבד לתקווה חדשה ולבניית חיים.